Easi se renforce dans les télécoms

En faisant de la PME Quendra sa treizième acquisition en moins de 7 ans, EASI, entreprise de 600 personnes aujourd’hui, continue sa stratégie de renforcement en Belgique. Cette fois sur le créneau des télécoms pour entreprises.

Easi poursuit sa stratégie de croissance en rachetant Quendra, une société spécialisée dans les télécommunications et la connectivité réseau. Cette acquisition renforce son expertise et lui permet de devenir l’un des plus grands agents commerciaux B2B en Belgique pour plusieurs opérateurs. Une opération qui s’inscrit pleinement dans la politique de développement d’Easi misant sur les acquisitions ciblées.

Depuis plusieurs années, Easi a en effet structuré sa croissance autour d’un modèle hybride : développement interne et rachats stratégiques. En intégrant Quendra, l’entreprise gagne du temps pour renforcer son positionnement sur le marché des télécoms. Ce nouveau rachat s’ajoute à la bonne douzaine réalisée ces dernières années par la firme informatique basée à Nivelles. « Chacune nous fait gagner entre un et trois ans en termes de développement stratégique », nous expliquaient récemment les Co-CEO d’Easi, Thomas Van Eeckhout et Jean-François Herremans.

Easi applique en général une politique d’intégration totale des entreprises acquises. « Chaque personne rejoint nos équipes avec les mêmes responsabilités et avantages. Au bout d’environ deux ans, il ne subsiste plus de distinction entre l’entité rachetée et Easi », expliquent les dirigeants. Une approche qui a un coût en termes de ressources et de gestion, mais qui, sur le long terme, doit renforcer l’unité et la cohérence du groupe.

Dans un marché en consolidation, la taille critique est devenue un enjeu stratégique pour une firme de 600 personnes comme Easi. « Il y a quelques années, atteindre 100 employés était un cap. Aujourd’hui, nous avons dépassé les 500 et cela nous permet de viser des clients plus importants », soulignent les dirigeants. Easi vise les 750 employés d’ici fin 2026, notamment grâce à de nouvelles acquisitions, probablement dans la cybersécurité et la data, deux secteurs en forte croissance pour le groupe.

Si la Belgique reste son principal terrain de jeu, Easi regarde aussi vers l’international. Le Luxembourg est aujourd’hui une priorité, avant une éventuelle expansion vers d’autres marchés d’ici 2027.