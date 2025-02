Des lunettes connectées made in Belgium

À l’opposé des géants du web et de la lunette qui espèrent réussir à proposer des lunettes connectées hyper high-tech, la start-up belge Get Your Way a récemment démarré la commercialisation d’un appareil qui joue la carte de la sobriété technologique. Et mise d’abord sur les hôpitaux et les centres logistiques.

Cela fait plus de 10 ans que les lunettes connectées excitent les géants du web. Ceux-ci rivalisent d’innovations pour tenter d’imposer cet appareil que beaucoup de fans de science-fiction rêvent d’utiliser. Pouvoir surimprimer des informations sur la réalité, recevoir des messages, prendre des photos, être guidé… Le fantasme de lunettes intelligentes continue de bénéficier d’investissements massifs. Mais elles n’ont pas encore convaincu, ni le grand public, ni les entreprises. Trop lourdes, trop chères, trop complexes. Et faute de véritables usages, les quantités vendues à l’échelle mondiale ne représentent qu’une infime portion du marché de la tech.

C’est pourtant sur ce terrain de jeu que la start-up belge Get Your Way compte se faire une place en prenant le contre-pied total des grands acteurs mondiaux. Son pari ? Un écran connecté ultra-léger, pas de caméra, pas de flux vidéo. Juste l’essentiel : une interface simple et efficace, intégrée dans le champ de vision de l’utilisateur. Et surtout, un marché bien spécifique, dans une niche B to B.

Deux secteurs intéressent particulièrement cette jeune pousse liégeoise : les pharmacies hospitalières, “où la traçabilité des médicaments est essentielle et où chaque lot doit être vérifié et documenté avant administration”, précise Nicolas Dambresse, 26 ans, CEO et cofondateur de Get Your Way. Et la logistique et la distribution, où les erreurs de picking coûtent cher et où la solution de Get Your Way remplace progressivement le picking par commande vocale, souvent mal accepté par les opérateurs. Contrairement à une voix qui “ordonne” quoi faire, l’écran laisse l’utilisateur maître de son rythme, tout en réduisant le taux d’erreur.

Trois hôpitaux belges signés

Contrairement aux casques de réalité augmentée, le dispositif de la start-up est un petit écran Bluetooth fixé sur une monture légère. Il affiche les informations essentielles au bon moment, sans distraire ni encombrer l’utilisateur. Connecté à un smartphone ou un scanner manuel également développé par la jeune pousse, il permet de suivre une liste d’articles, de scanner des références et valider des opérations en gardant les mains libres. Le pari de Get Your Way est simple : moins de technologie, plus de valeur d’usage. Son écran n’a pas vocation à submerger l’utilisateur d’informations, mais à l’accompagner discrètement dans ses tâches, un peu comme le “scouter” dans Dragon Ball Z. Et cela commence à plaire. Après une levée de fonds de 850.000 euros en 2024, Get Your Way a déjà signé trois hôpitaux belges au mois de décembre. Et s’est adjoint les services d’Etilux, un distributeur belge, pour pénétrer le marché de la logistique.

Des marchés qui n’étaient pourtant pas ceux imaginés par les fondateurs lorsqu’ils ont démarré leur projet sur les bancs de l’université. C’est, en effet, dans le cadre d’un cours d’entrepreneuriat que trois étudiants en ingénierie civile ont conçu un projet de lunettes connectées. Leur idée de base ? Un GPS qui s’affiche devant les yeux des coureurs et leur indique, en temps réel, leur chemin. Sélectionnés pour une finale internationale d’un concours d’entrepreneuriat, ils décrochent un voyage au Texas et découvrent l’univers des start-up techs. Leur prototype plaît et intéresse même bpost, qui cherche un outil de formation mains libres pour ses facteurs. Ce premier bon de commande, en 2021, leur permet de valider leur concept et de développer un produit mieux adapté aux besoins du terrain.

L’écran n’a pas vocation à submerger l’utilisateur d’informations, mais à l’accompagner discrètement dans ses tâches.

Applications industrielles

Mais le trio explore également d’autres applications industrielles pendant deux ans, notamment avec Safran Aero Boosters, qui les sollicite pour optimiser le contrôle qualité des moteurs d’avion. Puis le secteur hospitalier, où la gestion des médicaments s’impose comme une démarche stratégique.

Encadrée par le VentureLab, puis par l’incubateur WSL, la start-up affine son produit et son positionnement. Une première levée de fonds de 300.000 euros lui permet de concevoir un prototype industriel, de produire une première série d’une dizaine d’exemplaires et d’introduire leurs premiers brevets. Elle en a deux aujourd’hui et un troisième est “pending“.

Une proposition, plus qu’une technologie

La vision de Get Your Way s’est fortement affinée au fil des itérations et la vision des fondateurs est claire. “Nous avons compris que la technologie n’était qu’un moyen. Et qu’il fallait chercher où elle pouvait apporter la plus forte valeur ajoutée”, explique Nicolas Dambresse. Ce dernier se montre confiant avec son approche low tech face aux géants du web. Car c’est aujourd’hui leur credo : faciliter la vie des opérateurs humains avec des solutions les plus ergonomiques et les plus adaptées possibles. Peu importe la technologie. Si demain, les grands acteurs de la tech devaient “craquer” la problématique des lunettes connectées hyper high-tech, ou si des entreprises chinoises devaient copier ses appareils, rien n’empêcherait Get Your Way de proposer les appareils de la concurrence à ses clients.

Mais on n’en est pas là, au contraire, et Get Your Way fait le pari de ses propres appareils brevetés. La firme n’en est qu’à ses débuts et n’a fait fabriquer que quelques dizaines de casques. La production de nouveaux exemplaires, à base d’impression 3D, est en cours. L’assemblage se réalise à Nivelles via un sous-traitant, même si des pièces viennent d’un peu partout (États-Unis ou Chine). Mais l’objectif est clair : garder un maximum de maîtrise sur la chaîne de production.

Approche hybride

Plutôt que de vendre uniquement son matériel, Get Your Way adopte une approche hybride. D’une part, un modèle “Product as a Service“, où les écrans sont loués et entretenus (ou remplacés) par la start-up. Et, d’autre part, une licence logicielle, qui assure l’intégration avec les systèmes existants. Pour un coût à partir de 50.000 euros annuels, bien moins élevé que des robots spécialisés. “Nous voulons que notre solution soit durable et évolutive”, insiste Nicolas Dambresse. Celui-ci ambitionne désormais d’équiper au moins 10 nouveaux hôpitaux en Belgique d’ici la fin 2025.

Son plus grand défi ? L’adoption par les utilisateurs. “Introduire une nouvelle façon de travailler est toujours un défi, enchaîne le CEO. Notre enjeu est de convaincre sans imposer.” À ce titre, la vision pragmatique de la technologie de ses “lunettes connectées” pourrait bien donner à Get Your Way un avantage stratégique sur un marché où beaucoup d’acteurs misent sur la surenchère technologique plutôt que sur l’ergonomie et l’efficacité…