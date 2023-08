Des diamants traçables grâce à une technologie belge

La start-up iTraceiT a développé le premier passeport numérique du diamant. Déjà présente en Europe, elle se lance maintenant sur les marchés américains et indiens.

L’origine des diamants et plus généralement des bijoux provoque facilement de la suspicion, souvent à juste titre d’ailleurs. Cette suspicion peut désormais être levée, grâce au passeport numérique développé par la société iTraceiT, basée à Braine-le-Comte et Anvers. En scannant un code QR, les utilisateurs peuvent connaître l’origine exacte des diamants et retracer tout leur parcours, authentifié grâce à la technologie de la blockchain.

iTRaceiT a lancé son passeport en mars dernier et en quelque mois, elle a déjà séduit quelque 80 clients et devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires d’un demi-million d’euros. Elle ambitionne de tripler son chiffre l’an prochain, grâce notamment à une extension vers les Etats-Unis et l’Inde, deux pôles majeurs du diamant après Anvers. Pour assurer cette croissance, l’entreprise bénéficiera d’une subvention de 250.000 euros du fonds d’investissement W.IN.G (Wallonie Entreprendre). Ces moyens lui permettront aussi de poursuivre la R&D en Belgique.

Enjeu majeur

La traçabilité est devenu un enjeu majeur dans un secteur où les sanctions envers les diamants non-éthiques durcissent d’année en année. « D’ici 2025, les marques de luxe de l’industrie du diamant et de la joaillerie veulent pouvoir démontrer la provenance et l’itinéraire des diamants dans leurs montres, bagues et colliers au moyen d’un rapport objectif, commente Frederik Degryse, CEO d’iTraceiT. Nous avons donc 1,5 an pour mettre cette traçabilité à la disposition du secteur. »

La jeune entreprise a par ailleurs lancé une application mobile, ce qui facilitera l’utilisation de son passeport, et travaille sur l’extension de sa technologie aux bijoux mais également à d’autres secteurs. On songe en particulier aux industries pharmaceutiques et alimentaires qui doivent, elles aussi, pouvoir garantir une parfaite traçabilité de leurs produits. » Avec iTraceiT, les sociétés de restauration ou les supermarchés pourront intégrer toutes les informations relatives à un repas déjà préparé pour une vue d’ensemble entièrement sécurisée, assure Guy De Smet, CTO de la start-up. Notre technologie permet de relier toutes les parties prenantes et d’identifier toutes les sources des produits. Grâce à la blockchain, nous ajoutons un code de sécurité afin qu’aucune donnée ne puisse être supprimée. Cela renforce la sécurité et, en même temps, la crédibilité de notre logiciel.» Ces nombreux projets ambitieux devraient inciter iTraceiT à procéder à une levée de fonds l’an prochain, a confié le CTO à nos confrères de L’Echo.