Conveo lève 5 millions pour booster ses études de marchés faites à l’IA

La start-up belge Conveo, spécialisée dans les études de marché pilotées par intelligence artificielle (IA), vient de finaliser une levée de fonds de 5 millions d’euros pour développer son produit qui a déjà séduit quelques multinationales de premier plan.

Dans ce monde numérique, le comportement des consommateurs évolue plus rapidement que jamais. Il est donc crucial pour les marques de réagir instantanément. Pourtant, la plupart des entreprises s’accrochent encore aux méthodes traditionnelles d’enquête. Les études quantitatives, comme les sondages ou les formulaires, sont faciles à déployer et peu coûteuses, mais l’analyse des réponses reste un défi. Pourquoi un client se dit-il insatisfait ? Peu de répondants fournissent un contexte à leurs réponses. À l’inverse, les études qualitatives offrent une profondeur d’analyse bien plus riche, mais elles sont longues et onéreuses. Entre la planification, la réalisation et l’analyse d’un entretien approfondi, plusieurs semaines peuvent s’écouler.

8 heures au lieu de 8 semaines

La start-up anversoise Conveo a mis au point une solution qui a déjà séduit de grands noms tels qu’Unilever, AB Inbev, Orange ou Google. Concrètement, un assistant de recherche IA qui réalise des entretiens vidéo modérés par une IA. En une seule nuit, il peut réaliser des centaines d’entretiens dans n’importe quelle langue. Un processus automatisé qui promet d’apporter des résultats cent fois plus rapides que les méthodes traditionnelles. « Notre logiciel basé sur l’intelligence artificielle (IA) combine le meilleur des deux approches », explique Dieter De Mesmaeker, CEO de Conveo. « L’intervieweur IA, disponible en 40 langues, génère des réponses qualitatives comme un entretien approfondi, mais au coût et à la rapidité d’un simple formulaire. De plus, notre IA met en évidence des corrélations souvent invisibles à l’œil humain. Ainsi, nous obtenons des résultats exploitables en six à huit heures au lieu de six à huit semaines. » L’objectif de la start-up anversoise est de rendre les insights clients accessibles à tous au sein des entreprises, des équipes de recherche et marketing jusqu’au CEO. « L’avantage, c’est que les entretiens sont enregistrés en vidéo », ajoute Hendrik Van Hove, cofondateur de Conveo. « Ces enregistrements permettent d’enrichir encore davantage les analyses fournies par l’IA qui fait les interviews. »

Conveo vient de lever 5 millions d’euros en seed auprès de l’incubateur américain Y Combinator, du fonds britannique 6 Degrees Capital, ainsi que des fonds belges Entourage Capital, Pitchdrive et Syndicate One. Cette injection de cash va permettre à la start-up de croître rapidement. L’équipe devrait tripler cette année pour atteindre une vingtaine d’employés, notamment des développeurs, des commerciaux et des experts en support client. Conveo prévoit également de s’implanter à l’international, avec l’ouverture d’un bureau à Londres ou New York d’ici l’année prochaine.

Collaborateur IA pour la recherche en entreprise

Le marché mondial des études de marché est estimé à plus de 115 milliards d’euros. Les entreprises investissent donc des sommes colossales dans ce domaine. Bien que Conveo ait été fondée seulement en 2024, Dieter De Mesmaeker et Hendrik Van Hove ont déjà une vision claire de l’avenir. « Nous voulons faire de Conveo un collaborateur IA fiable pour la recherche en entreprise », affirme De Mesmaeker. L’IA devra être capable d’afficher instantanément les études précédentes, d’intégrer des données tierces ou même de lancer en temps réel de nouvelles recherches. « Nous voyons un énorme potentiel pour Conveo en tant que gamechanger pour les organisations orientées client. Notre technologie réduit la barrière à la collecte d’insights, facilite la prise de décision et permet, au final, de développer de meilleurs produits et services. »

Reste la question de savoir si un intervieweur IA peut remplacer l’humain en toutes circonstances. « Théoriquement, oui », conclut De Mesmaeker. « Mais il existe sans doute des domaines, comme la médecine, où le contact humain reste primordial. Dans ces situations, la présence d’un véritable interlocuteur demeure préférable. »