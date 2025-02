Click-van.be: la start-up des camionnette

La start up namuroise, Click-van.be, lance une plateforme pour proposer des camionnettes neuves et en assurer l’équipement. Elle est lancée par deux routiers des concessions automobiles.

Les plateformes digitales sont à la mode, même dans le monde de la camionnette. Le but de Click-van.be, basée dans le namurois, au parc Ecolys, est la vente et l’équipement de camionnettes. Thibault Draye et Christophe Hennin, les fondateurs de ce service, proposent aux entreprises de jouer les intégrateurs. Ils vendent des camionnettes de stock de concessionnaires partenaires et les équipent d’accessoires (planchers, meubles intérieurs pour ranger les outils, notamment) acquis auprès d’autres partenaires, et en assurent la livraison.

Le tandem vise un marché où les véhicules (utilitaires légers) doivent être équipés pour s’adapter à certains métiers d’artisans, sans grande modification.

Un gain de temps pour les clients

« Pour les clients, la valeur ajoutée avancée par Click-van.be est le gain de temps » assure Thibault Draye, CEO de la start-up. La plateforme gère l’équipement du véhicule et son financement, en renting, ainsi que les démarches administratives. « Le renting est la formule qui est demandée par 70% des clients potentiels » dit Thibauld Draye. Elle évite d’amortir la camionnette dans le bilan de l’acheteur, pour qui le coût est une mensualité, une charge. Il dispose d’une option d’achat en fin de contrat.

Pour les partenaires, comme les concessionnaires, Thibault Draye et Christophe Hennin proposent un canal de vente dont l’attrait est qu’il ne coûte que si la vente est réalisée. L’entreprise est commissionnée comme l’est un vendeur. « Nous ne demandons pas d’abonnement comme d’autres plateformes dans la seconde main » dit Thibaut Draye.

Deux expériences dans l’automobile

Les cofondateurs possèdent une solide expérience dans le secteur automobile. Thibaut Draye a travaillé dans une concession BMW, Quoirin à Namur (rachetée par Laurent Louyet), ainsi que dans une start-up liégeoise, Trust.up, une plateforme spécialisée dans la mise en relation avec des professionnels du bâtiment.

Christophe Hennin, COO de la start-up, a grandi dans l’univers de l’automobile. Il a débuté sa carrière dans une concession à Charleroi, gérée par sa mère, avant de travailler dans plusieurs concessions du Hainaut, notamment pour VW et Skoda. « Cela représente environ 25 ans de carrière », précise-t-il. Tous deux ont acquis une expérience dans le domaine des véhicules utilitaires légers et ont constaté qu’il existait un véritable besoin en matière de simplification de la vente de véhicules équipés. « En général, ce sont les voitures qui suscitent le plus d’initiatives, car elles passionnent davantage que les camionnettes », note Christophe Hennin. « Mais ce marché est prometteur. »

Marché de départ

Click-van.be se concentre sur les camionnettes neuves de maximum 3,5 tonnes, en ciblant d’abord le secteur de la construction dans la région namuroise. L’activité devrait cependant s’étendre à d’autres secteurs ainsi qu’au marché de l’occasion. « Nous recevons des demandes de concessionnaires en Flandre pour commercialiser des véhicules d’occasion, mais nous devons procéder par étapes », explique Christophe Hennin. L’ouverture au marché de la seconde main est envisagée dans un second temps, en privilégiant les véhicules récents afin de proposer des équipements adaptés et des solutions de location.