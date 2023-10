Buddy propose des énergisants 100% naturels à base de plantes

De nombreuses entreprises belges ont proposé des innovations agroalimentaires lors du salon Anuga à Cologne. L’une d’entre elles s’est d’ailleurs distinguée est a reçu un prix de l’innovation, il s’agit de la start-up belge Buddy. “Cette innovation conforte les choix forts que Buddy a posés, à savoir des ingrédients naturels et pas d’additif”, explique Oscar van der Rest, cofondateur de la start-up.

“Des énergisants naturels, c’est bien simple: il n’y en a aucun sur le marché belge”, affirme Oscar van der Rest, l’un des fondateurs de Buddy. Avec ses deux frères, Arthur et Maxime, il a créé Buddy il y a à peine deux ans. “Mon frère Maxime avait alors revendu son entreprise de jus pressé à froid”, explique-t-il. Le moment était propice à une aventure familiale.

Objectif? Créer la boisson énergissante la plus saine du marché en utilisant uniquement des ingrédients naturels et certifiés bios. Grands consommateurs de ce type de produits, ils se retrouvent confrontés à des boissons qui ne correspondent pas à leurs valeurs. “Trop de sucre, d’additifs ou de produits chimiques”, énumère Oscar. Les trois frères se rendent alors compte que la catégorie des boissons énergisantes innove très peu.

Une énergie constante

Ni une, ni deux, ils s’emparent de la problématique et décident de remplacer les composants controversés par des extraits de plantes. “On baigne dans le monde du bio depuis notre enfance, on connaît donc les bienfaits de nombreuses plantes”, ajoute-t-il. Dans leur recette, Buddy mise sur le guarana bio, la plante la plus riche en caféine au monde. “Cela fournit une énergie constante et de longue durée sans up and down”, précise Oscar van der Rest. La boisson contient également du ginkgo biloba et du ginseng, qui contribuent à améliorer les performances des fonctions cognitives. Trois saveurs sont pour le moment commercialisées: mangue, citron-gingembre et grenade-hibiscus.

La start-up est aujourd’hui présente dans de nombreux points de vente, à commencer par les magasins bios mais également les enseignes de distribution où elle passe en direct. Buddy est également active aux Pays-Bas via la chaîne Holland and Barrett et les stations- services. Elle va également entrer sur le marché français. “Depuis six mois, on enregistre une forte croissance”, poursuivent les fondateurs. En 2022, Buddy avait vendu 110.000 canettes, contre 500.000 cette année. Les trois frères espèrent tripler leurs ventes l’an prochain.