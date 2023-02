Belinbox, pour des snacks 100% belges au bureau

Belinbox, c’est une toute nouvelle offre de boissons et de snacks locaux, que les sociétés pourront accueillir gratuitement dans les mois à venir.



Comme toutes les histoires, celle de Belinbox débute par une naissance: ici, celle du bébé de Pierre-Emmanuel Boucquey. Formé au commerce extérieur à l’Ephec, senior market manager au sein de Diplomatic Supply Drinks & P&C-Peter Justesen, ce jeune papa s’étonne de ne trouver à la maternité que des distributeurs de barres chocolatées, gaufres, chips et sodas sucrés: « J’ai trouvé anormal, à l’heure actuelle, de ne pas voir d’offres alternatives, surtout dans un milieu hospitalier. En fait, nulle part, le contenu de distributeurs automatiques n’a réellement évolué ». Interpellé, lui qui a toujours voulu jouer un rôle actif dans le circuit local, décide alors de plancher sur une solution pour changer la donne et, parallèlement à son activité principale, lance le projet Belinbox, pour du « belge dans la boîte ».

Circuit court

L’idée? Un réseau de distributeurs automatiques de boissons et de snacks artisanaux et locaux, plus durables, plus variés également. « J’ai sondé mes proches pour voir si au sein de leur entreprise, ils seraient intéressés par un offre locale. Les réactions ont été positives. » Après plusieurs mois de recherche (de partenaires belges, mais aussi de boîtes adaptées et customisées pour accueillir tant de la nourriture que des boissons en brique et en bouteille), la première box est installée dans le bâtiment du Centre d’entreprises et d’innovation (CEI) de Louvain-la-Neuve. Un test qui se révèle concluant. « Nous proposons 36 références différentes avec 50% de snacks dont la moitié sont sucrés, les autres salés, et 50% de boissons. On trouve des marques belges artisanales telles que Froui, MadLab, Generous, Simone a soif, Kalisana, etc. L’assortiment est assez large et un QR code renvoie vers notre site où l’on retrouve les ingrédients du produit et l’histoire des producteurs. Car l’idée est aussi d’offrir à ces artisans un nouveau canal de distribution. Je travaille en direct avec eux sans passer par des grossistes. » Un circuit le plus court possible, donc.

Installation gratuite

Pour ce faire, l’entrepreneur s’est entouré de spécialistes indépendants dans plusieurs domaines (dont une graphiste qui customise les boxs et une chargée de communication digitale) et a investi en fonds propres quelque 100.000 euros. « Une part importante des investissements touche l’achat des distributeurs, à environ 10.000 euros pièce. » Six d’entre eux seront installés ce printemps dans différentes sociétés en Wallonie. « On espère en implanter 20 d’ici la fin de l’année. »

Bon à savoir: l’installation des distributeurs ne coûte rien aux sociétés qui les accueillent. Elles perçoivent même 5% du chiffre d’affaires. « C’est un petit levier mais cela leur permet, entre autres, de payer les frais d’électricité. Belinbox, de son côté, s’occupe de tout (l’installation, l’entretien, la gestion des stocks, etc.) et se rémunère grâce à la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. On espère être rentables à partir de 2024. »