Avec 377 millions, le Fonds belge Fortino monte en puissance

Le spécialiste belge de l’investissement dans les start-up et scale-up du logiciel a récemment obtenu 377 millions d’euros d’argent frais pour investir dans son créneau, partout en Europe.

En dix ans, il ont presque réussi à faire oublier qu’ils ont été à la tête de l’opérateur télécom Telenet. Ducko Sickinghe et Renaat Berckmoes assurent désormais la destinée de Fortino, spécialiste de l’investissement de capital à risque dans les « scale-up » du logiciel.

Fortino compte aujourd’hui parmi les plus gros fonds belges d’investissements dans la tech, avec pas moins de 800 millions d’euros à investir, répartis sur 4 fonds différents. Cela grâce à une récente levée de 377 millions d’euros pour Fortino Capital Growth PE II. Ce fonds a pour objectif d’investir des tickets d’au moins 10 millions d’euros dans de grosses entreprises software principalement belges, hollandaises, allemandes ou françaises, spécialisées dans le logiciel. Concrètement, ces firmes européennes doivent être actives sur le SAAS (software as a service) ou le PAAS (platform as a service), générer minimum 5 millions d’euros de chiffre d’affaires et afficher la rentabilité.

Investissements dans 53 entreprises

Au même moment que l’annonce de sa levée à 377 millions (auprès du Fonds européen d’investissement, du Belgian Growth Fund, du fonds souverain de l’Etat belge, de PMV et de familles belges), Fortino dévoile quelques-uns de ses investissements : Van Roey (BE), Speak Up (NL), Symbio (DE) et Addactis (FR/BE). Et a déjà réalisé une sortie anticipée. Symbio a récemment été racheté par la société allemande de software Celonis.

Depuis 10 ans, Fortino n’a cessé de démontrer son ambition de devenir un fonds qui compte dans la tech en Europe. Le véhicule dirigé par Renaat Berckmoes (qui a pris récemment le poste de CEO à la place de Duco Sickinghe qui reste impliqué comme stratège d’investissement chez Fortino) avait clôturé son premier fonds VC en 2016 à hauteur de 80 millions, suivi par son premier fonds de croissance à 242 millions en 2017, et son deuxième fonds VC à 105 millions en 2021.

Fortino Capital revendique des investissements dans 53 entreprises (quelques noms belges connus de nos lecteurs étant Efficy, LetsBuild, Riaktr, Vertuoza, Teamleader,…) au cours des 10 dernières années et aligne 22 exits à ce jour.