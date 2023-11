30 start-up par an : le nouveau défi d’Hexa (ex-eFounders)

Déjà considéré comme LE start-up studio qui cartonne en Europe grâce à plusieurs licornes nées en son sein et un portefeuille à 4,5 milliards de dollars, Hexa annonce… passer à la vitesse supérieure. Objectif : arriver à créer 30 start-up chaque année.

Sur le créneau de la tech francophone, Thibaud Elzière et Quentin Nickmans sont des références. En un peu plus de 10 ans, leur start-up studio eFounders (désormais rebaptisé Hexa) a lancé pas moins d’une quarantaine de start-up de la tech.

Parmi elles, quelques gros succès comme Spendesk, Front ou Aircall pour n’en citer que quelques-uns. Et le studio revendique une valorisation de 4,5 milliards de dollars de son portefeuille de jeunes pousses. C’est dire que cette équipe sait s’y prendre quand il s’agit de lancer des projets dans le digital. Hexa affiche une moyenne de 4 nouvelles start-up par an.

Mais ce n’est clairement plus assez pour le duo d’entrepreneurs belgo-français. Leur ambition ne cesse de croître : ils visent, désormais, la création de 30 start-up par an, d’ici 2030. Pour arriver à cela, Quentin Nickmans et Thibaud Elzière ont, pas à pas, mis en place la structure qui devrait le leur permettre. S’ils se concentraient avec eFounders sur le « futur of work » en lançant des applis SAAS pour entreprises (surtout des PME), le duo explore désormais de nouvelles « verticales ». Ils s’appuient, pour cela, sur d’autres entrepreneurs à succès avec lesquels ils se sont associés dans le lancement de studios spécifiques, dans les crypto et le Web 3 ainsi que dans la fintech. Ils ont d’ailleurs créé Hexa pour cela : une sorte de studio de studios.

En résumé, au lieu de mettre leur toute leur énergie à trouver des entrepreneurs qui lancent des boîtes, ils trouvent désormais (aussi) des entrepreneurs qui pourront porter des studios au sein desquels naîtront de nouvelles entreprises. Et d’autres verticales sont actuellement explorées, dans la santé et l’IA notamment… Cette dynamique, ils l’ont lancée voici un an. Désormais en place, Hexa va passer à la vitesse supérieure au niveau du financement aussi.

Pour cela, la structure (une entreprise belge) vient de lever 20 millions d’euros. « Hexa a sécurisé un financement de 20 millions d’euros pour poursuivre sa croissance. Il s’agit du premier financement de Hexa depuis 2016. Ce capital est établi de telle manière que Hexa peut désormais financer entièrement la création de start-up, s’élevant en moyenne à 800 000 euros par start-up, et augmenter significativement le nombre de start-up qu’elle crée.

Hexa, qui lançait en moyenne 4 start-up par an, vise désormais à augmenter progressivement le nombre d’entreprises lancées par an, en ciblant 30 nouvelles entreprises par an d’ici 2030 », évoque le start-up studio. Parmi les investisseurs, des entrepreneurs comme Luc Pallavidino (Yousign), Adrien Van Den Branden (Canyon), Paul Vidal (Collective), Arnaud Schwartz (Marble). Mais aussi des family offices. Ce n’est que la deuxième levée de fonds pour eFounders. En 2016 déjà, la structure avait levé 5 millions d’euros…