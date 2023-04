Sparkx, le plus grand parc à thème sportif d’Europe, ouvrira bientôt à Hasselt : quels seront ses principaux atouts ? 

À Hasselt, le parc à thème sportif Sparkx ouvrira bientôt ses portes. Il proposera la pratique de pas moins de 50 sports sous un même toit sur une superficie de 3 500 mètres carrés. Outre les disciplines classiques comme le football et le basket-ball, les visiteurs pourront également découvrir des sports plus alternatifs comme le curling dans le cadre d’une expérience de réalité augmentée (AR) de haute technologie.

Le parc à thème sportif Sparkx sera situé sur le ring principal de Hasselt. Il proposera 40 terrains de sport. La date exacte d’ouverture du parc n’est pas encore connue. Mathieu Renier est le CEO et cofondateur du parc sportif. Il a occupé un poste de direction chez Decathlon, il nous explique pourquoi le plus grand parc à thème sportif d’Europe a tant de potentiel.

« J’ai effectué des voyages d’affaires lointains, notamment en Asie du Sud-Est, et j’ai pu constater à quel point le monde du sport est en train de changer. Les éléments numériques s’immiscent dans les sports traditionnels, ce qui a constitué une base importante pour Sparkx« , explique Mathieu Renier.

« Il ne s’agit pas seulement de l’AR traditionnelle où l’on regarde autour de soi et où l’on bouge les bras tout en restant immobile. Dans 70 % des sports proposés par Sparkx, vous n’êtes pas dans un environnement virtuel, mais les scores sont enregistrés sur la base des performances sportives. Par exemple, vous pouvez faire une partie virtuelle de balle au prisonnier. »

Le mercredi et le week-end, Sparkx compte accueillir principalement des familles. « À la maison, nous avons un filet de badminton dans le jardin. J’espère pouvoir passer du temps actif avec mes enfants, mais ils se lassent vite du sport. Au bout de dix minutes, ils retournent à leur PlayStation, et dans ces moments-là, j’aimerais que nous puissions passer plus facilement à un autre sport. Mais disposer de l’espace nécessaire et de tout l’équipement n’est pas si évident ».

Hado

Sport et inclusion

« Combien y a-t-il d’endroits où l’on peut pratiquer différents sports avec des joueurs de différents niveaux ? Si vous vous inscrivez dans un club de sport, vous êtes immédiatement confronté à toutes sortes d’exigences et de groupes distincts. Le sport est souvent considéré comme inclusif et il y a évidemment un fond de vérité là-dedans, mais cela peut parfois être très décevant dans la pratique. Chez Sparkx, les hommes, les femmes, les enfants et les personnes souffrant d’un handicap physique peuvent tous pratiquer un sport ensemble. Notre parc est idéal pour les familles et les groupes d’amis. En outre, 42 % de nos activités sportives sont accessibles aux fauteuils roulants », vante son cofondateur.

Un public varié et régulier

Sparkx ne veut pas seulement attirer des personnes qui souhaitent vivre une journée récréative, en passant d’un sport à l’autre. Le parc compte aussi sur des visiteurs qui reviennent régulièrement. Il vise le public des écoles et des entreprises, le matin en semaine. Mais aussi les sportifs réguliers.

« J’ai trois filles qui pratiquent des sports différents« , explique Renier. « Une semaine, ma fille joue au hockey et peu de temps après, elle veut à nouveau jouer au football. C’est souvent une véritable quête pour les enfants de trouver le sport qui les passionne vraiment. Ce voyage de découverte peut être initié dans notre parc thématique sportif. »

Collaboration avec les clubs sportifs

Sparkx peut aussi servir de rampe d’essai aux sportifs avant qu’ils ne s’inscrivent dans un club. « Chez Sparkx, on peut aussi vraiment s’épanouir dans le sport que l’on pratique« , explique le cofondateur. « Il n’est pas surprenant que les gens finissent par choisir de s’inscrire dans un club de sport. Mais cela ne nous dérange pas du tout. Au contraire, cela prouve que notre mission a été couronnée de succès. »

Dès le début, Sparkx a déclaré que son ambition était d’ouvrir plusieurs parcs sportifs en Europe. Pourtant, selon son CEO, il ne faisait aucun doute que le premier serait en Belgique. « Nous avons examiné l’intérêt du marché en termes de sport, de divertissement et d’actifs numériques. Il y a d’autres pays européens où les gens ont encore plus d’affinités avec la technologie, mais nous sommes convaincus qu’il vaut mieux commencer dans notre pays d’origine. En outre, nous ne devrions pas sous-estimer les Belges lorsqu’il s’agit de leur rapport à la numérisation« , estime Mathieu Renier.

Démarrage en Belgique

« Avec l’équipe, nous avons cherché des emplacements possibles en Belgique. Nous pensions surtout à des endroits à Anvers et à Bruxelles, mais notre site actuel à Hasselt figurait dans le top 3. Nous voulions vraiment être les premiers à commercialiser un parc avec ce concept. Sparkx a une valeur ajoutée sur le marché des sports et des loisirs. Nous voulons d’abord faire de Hasselt un succès et nous verrons ensuite. Nous rêvons de plusieurs succursales.”

« Sparkx répond à un certain nombre de tendances qui se sont développées dans le sport au cours des dernières décennies » Nous avons présenté le cas de Sparkx à Jeroen Scheerder, professeur en sociologie du sport à la KU Leuven. Il a réagi avec enthousiasme. « Bien sûr, nous devons encore connaitre des détails pratiques tels que le coût de l’accès et des abonnements, mais le projet semble prometteur. Sparkx répond à un certain nombre de tendances qui se sont développées dans le sport au cours des dernières décennies. Tout d’abord, le succès de la gamification. Je pense à l’utilisation de la technologie pour les jeux de fitness. Un bon exemple est le Hado, une forme virtuelle de balle au prisonnier ». Des athlètes autonomes « Deuxièmement, il y a la croissance des sports libres, en dehors des clubs et d’une structure rigide. Dans notre pays, de plus en plus de personnes s’intéressent au sport de manière active, alors que, relativement parlant, de moins en moins de personnes cherchent à s’inscrire dans un club de sport. C’est tout à fait conforme à la politique de Sparkx. Le parc sportif pourrait donner à ce groupe de personnes la liberté et les moyens de pratiquer le sport qu’elles veulent, avec qui elles veulent et quand elles le veulent. » C’est pour cette raison que Jeroen Scheerder remet en question l’idée d’orienter les visiteurs vers des clubs sportifs. « Cela pourrait certainement se faire, mais nous constatons que les sportifs autonomes que Sparkx attirera en grande partie n’ont pas nécessairement besoin de la structure d’une association. Il s’agit d’un type d’athlète très différent ».