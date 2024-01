Le producteur de silicone Soudal a acquis la société italienne de colles et adhésifs industriels Durante Adesivi pour plus de 100 millions d’euros. Il s’agit de la plus grosse acquisition de son histoire, indique l’entreprise vendredi.

Les infrastructures de production en Italie seront les 27e et 28e de Soudal dans le monde. L’entreprise accueillera 114 nouveaux employés, en plus des 4.000 actuels.