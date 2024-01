Sonaca va concevoir le premier prototype d’usine spatiale

Le groupe aérospatial wallon Sonaca a annoncé lundi sa participation dans deux projets majeurs dans le domaine spatial : la conception d’un prototype d’usine de l’espace et du deuxième composant d’un système robotique.

Ces nouveaux contrats « confirment l’ambition de Sonaca d’être parmi les précurseurs de la future économie spatiale et placent ainsi la Belgique et son écosystème en tant que pionnière en Europe« , se réjouit l’entreprise carolo.

Dans le cadre du programme de recherche européen Horizon Europe, Sonaca a rejoint le consortium mené par la société Space Applications Services pour concevoir ensemble le premier prototype d’entrepôt automatisé en apesanteur. Ce projet, baptisé StarFab, débutera dès ce mois de janvier et aura pour objectif d’explorer les perspectives futures d’une économie logistique spatiale et d’offrir un avenir durable.

Ce « prototype d’usine de l’espace » permettrait, qui plus est, de s’affranchir des contraintes des lancements terrestres des fusées et « d’envisager à long terme l’exploration humaine de l’espace lointain ».

Système robotique

Parallèlement, Sonaca et sa filiale Sonaca Montréal ont signé un accord avec la société canadienne MDA Inc. pour renforcer sa contribution au système robotique intelligent de la future station spatiale lunaire, avec la conception et la fourniture d’un deuxième composant. Sonaca aura pour mission de réaliser l’intégralité du système et collaborera une fois de plus avec Space Applications Services pour les aspects électroniques et le contrôle moteur.

« Nous sommes fiers de faire partie de l’exploration d’une future économie spatiale. Ces défis passionnants nous permettront de créer de nouveaux emplois, de développer de nouvelles compétences et de renforcer notre impact positif en termes de développement durable », s’est enthousiasmé Yves Delatte, CEO du groupe.

« C’est l’aube d’une nouvelle ère pour l’industrie aéronautique mais aussi pour l’ensemble de l’économie« , a abondé Thomas Dermine, secrétaire d’État à la Relance économique.