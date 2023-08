Solvay limite la casse face à une faible demande

Le groupe Solvay a fait état jeudi d’un chiffre d’affaires en baisse de 11,2% au deuxième trimestre, à 3,09 milliards d’euros, dans un contexte de faible demande.

« La baisse des volumes de -13% (-458 millions d’euros) dans un environnement macroéconomique atone n’a été que partiellement compensée par la hausse des prix de +4% (144 millions d’euros) », explique l’entreprise belge. La baisse des volumes par rapport à l’année précédente est assez généralisée sur différents marchés, notamment dans les batteries, l’agroalimentaire, la construction et les industries tournées vers les produits de consommation.

Bénéfice en légère hausse

Le résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (ebitda) recule, lui de 8,6%, au deuxième trimestre, à 790 millions d’euros.

Sur l’ensemble du premier semestre, Solvay a réalisé un chiffre d’affaires de 6,25 milliards d’euros (-4,3%) et un ebitda d’1,63 milliard d’euros (+3,4%).

In fine, le bénéfice net de Solvay se monte à 426 millions d’euros au deuxième trimestre (-9,2%) et à 886 millions d’euros sur l’ensemble du premier semestre (+5,6%).

Les économies de coûts structurels de Solvay s’élèvent à 36 millions d’euros au premier semestre 2023, ce qui porte le total des économies réalisées depuis 2019 à 502 millions d’euros. Le groupe réalise ainsi avec un an et demi d’avance son objectif en la matière.

Solvay confirme ses perspectives pour l’ensemble de l’année 2023, à savoir une « croissance organique de l’ebitda sous-jacent entre -5 % et +2% par rapport à 2022« . La partie basse de la fourchette de prévisions suppose une stabilisation des volumes au second semestre et la partie haute de la fourchette suppose une reprise modeste des volumes au second semestre.