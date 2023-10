Solvay: le vote sur la scission se tiendra le 8 décembre prochain

Les actionnaires de Solvay se prononceront sur la scission du groupe en deux sociétés distinctes lors d’une assemblée générale extraordinaire le 8 décembre prochain, a annoncé jeudi le géant de la chimie belge.

L’entreprise, qui fête ses 160 ans, avait annoncé cette scission en mars 2022. La première société, qui conservera le nom de Solvay, regroupera les activités de chimie dites « essentielles », telles que la production de carbonate de soude, de péroxyde d’hydrogène. La deuxième entité, baptisée Syensqo, sera quant à elle dédiée à la chimie de « spécialité », à savoir la fabrication de matériaux (polymères de spécialité et composites pour la défense et l’aérospatial) et les produits de consommation et ressources (beauté, arômes, solutions technologiques, entre autres)

Le chimiste annonce avoir reçu des décisions des autorités fiscales en Belgique et aux États-Unis confirmant que l’opération bénéficiera, sous réserve de certaines conditions, « d’un traitement fiscal favorable pour Solvay et ses actionnaires belges et américains ». L’ensemble sera détaillé dans le prospectus qui sera publié à la mi-novembre par Syensqo. L’identité des dirigeants des deux futures entités demeure pour l’heure incertaine, de même que l’avenir de la CEO actuelle, Ilham Kadri.