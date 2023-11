Solvay: le chiffre d’affaire baisse de 20%

Solvay a vu son chiffre d’affaires reculer de plus de 20% au troisième trimestre par rapport au troisième trimestre record de 2022, à 2,7 milliards d’euros. Le bénéfice net sous-jacent recule d’un tiers pour tomber à 340 millions d’euros. Le groupe est cependant parvenu à maintenir sa marge bénéficiaire, celle de l’Ebitda affichant 25,6%, annonce-t-il vendredi matin.

Ce trimestre marque une étape historique pour Solvay dans son aventure longue de 160 ans, puisqu’il s’agit du dernier trimestre où nous rapportons les résultats du groupe avant sa séparation en deux leaders chimiques respectés », a commenté la PDG Ilham Kadri.

Solvay avait annoncé son intention de se scinder en deux entreprises il y a un peu plus d’un an. Le nom des deux entités, Solvay et Syensqo, avait été dévoilé en juin. Ilham Kadri deviendra CEO de Syensqo. L’entreprise se concentrera notamment sur le développement de nouvelles générations de batteries pour véhicules électriques et sur des solutions intégrant l’hydrogène vert. Mme Kadri conserve son poste à la tête du groupe Solvay jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires, le 8 décembre prochain, qui doit se prononcer sur la scission.

L’entreprise spécialisée dans la chimie a également dévoilé la composition du conseil d’administration de l’entité future Solvay. Il sera présidé par Pierre Gurdjian, 62 ans, alors que Philippe Kehren (52 ans) deviendra CEO. Le CA sera composé de dix membres: six indépendants, trois représentant l’actionnaire de référence Solvac, et le CEO.