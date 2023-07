Soldes d’été: bilan mitigé pour le SNI

Lundi, le 31 juillet, marquera le dernier jour des soldes d’été en Belgique. Selon le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI), le sentiment est mitigé de la part des commerçants. »

En effet, la première semaine avait été très bonne, voire excellente dans certaines villes, grâce notamment à un très prometteur premier week-end. Mais les commerçants ont assez rapidement dû déchanter », indique le syndicat dimanche dans un communiqué. « C’est malheureusement en contradiction avec un certain optimisme (partagé par un tiers des commerçants) qui régnait avant le début de ces soldes. »

La suite du mois s’est en effet avérée plus calme, les clients plus rares, selon les commerçants interrogés. Selon le SNI, la tendance paraît plus sombre du côté francophone où le nouveau système de congé semble avoir eu une incidence négative : « Étant donné que le nombre de semaines de vacances est réduit, les clients sont probablement partis plus tôt », interprète le syndicat. La météo aurait également joué un rôle, selon les commerçants interrogés.