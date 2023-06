Sodexo change de nom: « L’occasion de se différencier »

L’activité Benefits & Rewards Services de Sodexo, un leader mondial des avantages et de l’engagement des collaborateurs, se dote d’une nouvelle marque. Celle-ci s’appellera désormais « Pluxee ». L’occasion d’interroger Sven Marinus, CEO de Sodexo.

Avec sa propre identité visuelle, son site Internet, ses applications ludiques et une campagne de communication dans les 31 pays où Pluxee est présente, l’entreprise veut se positionner comme beaucoup plus « tech » que Sodexo.

Trends Tendances : Pourquoi ce changement de nom ?

Sven Marinus, CEO de Sodexo : Ce changement de nom s’inscrit dans notre nouveau projet d’autonomisation et de cotation séparée annoncée par Sodexo. En se dotant d’une nouvelle identité, l’activité Benefits & Rewards Services entend se différencier plus fortement sur un marché extrêmement dynamique.

C’est aussi l’occasion de souligner notre volonté de croissance accelérée afin de créer encore plus de valeurs pour toutes les parties prenantes de notre écosystème.

Que signifie Pluxee ?

C’est une référence au bien être des employés au travail. On parle d’employee engagnement, qui sont en fait les deux dernières lettres de Pluxee. Le « Plu » c’est notre volonté d’en offrir davantage et le x fait le lien entre les clients et les consommateurs.

La marque Sodexo est une marque reconnue, est-ce que ce n’est pas risqué de changer de nom ?

Nous voulons garder le lien avec les valeurs de Sodexo mais cette nouvelle marque permet également de devenir un acteur spécifique et innovant. Elle permet également de mieux se positionner afin d’attirer des talents dans le monde du numérique. Nous touchons aujourd’hui 2,8 millions de consommateurs belges, l’adoption de cette nouvelle marque va donc pouvoir se faire rapidement.

Les consommateurs belges doivent-ils s’attendre à du changement ?

A court terme rien ne change mais progressivement ça va nous permettre d’investir dans l’amélioration des produits. Nous souhaitons accélérer l’activité des titres alimentations en renforçant le taux de pénétration auprès des TPE-PME, élargir l’offre sur le bien-être, le cadeau, ou encore les mesures de soutien au pouvoir d’achat et la mobilité, mais aussi rendre ses services plus facilement accessibles aux salariés des clients via une plateforme digitale unique. Pluxee investira donc chaque année, d’ici à 2025, 10% de son chiffre d’affaires dans la tech.