Snapchat à fond sur l’e-commerce

Le réseau social au fantôme jaune lance de nouveaux outils de réalité augmentée à destination des marques et de la distribution. Son but: augmenter le “social shopping” pour ses clients et générer plus de revenus.

Après l’e-commerce, le m(obile)-commerce, c’est sur le “social commerce” que certains misent comme créneau du futur. Si le concept de permettre des achats au travers des réseaux sociaux n’a rien de neuf, la récente sortie de Snap, la maison mère de l’appli Snapchat, témoigne de cet intérêt grandissant. Snap a en effet lancé une suite d’outils dédiée aux entreprises, baptisée “ARES” ou AR Entreprise Services (AR pour réalité augmentée). Ils permettent notamment l’essayage virtuel de vêtements, le choix de la taille la mieux adaptée en renseignant ses mensurations ou encore la visualisation de produits en 3D…

Les entreprises pourront embarquer les fonctionnalités d’AR dans leurs propres applications et sites web mais aussi créer des expériences de réalité augmentée en magasin, ce qui pourrait générer davantage de revenus. Le pari? Pousser les internautes à plus facilement ajouter à leur panier d’achat des produits essayés virtuellement. Et cela marcherait car cela aide les consommateurs à se faire une meilleure idée des produits.

Selon Deloitte, le marché du “social commerce” devrait connaître une croissance de 25% pour atteindre 1.000 milliards de dollars, encore cette année.

Si peu de marques utilisent déjà ce type d’outils en Belgique, Snap rejoint un mouvement de fond dans lequel, par exemple, Facebook évolue aussi. Des acteurs américains comme la chaîne de supermarchés Walmart intègre Snap, y gère leurs prix en temps réel et permettent des essayages de vêtements. Il faut dire que, selon Deloitte, le marché du social commerce devrait connaître une croissance de 25% pour atteindre 1.000 milliards de dollars, encore cette année.

Conquérir un public plus jeune

Ces nouveaux outils n’ont rien de totalement étonnant venant de Snap. La firme avait déjà noué des partenariats l’an passé avec Amazon et la plateforme BigCommerce. L’appli fait effectivement de la réalité augmentée l’une de ses priorités. D’abord au niveau de l’expérience utilisateur en offrant, notamment, des options fun pour ajouter des filtres (ou des oreilles de chat) aux photos. Ensuite, désormais, au niveau des marques qui espèrent conquérir un public plus jeune. Snap, de son côté, mise sur de nouveaux revenus issus de l’e-commerce.