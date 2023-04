Six personnes autistes renforcent les équipes « IT/ICT » d’Infrabel

Six personnes autistes ont rejoint il y a quelques jours les équipes de la division « IT/ICT » (technologies de l’information et de la communication) d’Infrabel, a annoncé jeudi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire via communiqué.

« Ces nouveaux collègues apportent leur expertise en matière de tests et de développements de logiciels destinés à la gestion du trafic ferroviaire », explique Infrabel. Cette collaboration, inédite pour Infrabel, découle d’un marché public remporté par Passwerk.

Créée en 2008, Passwerk est une structure spécialisée dans des missions de support qui collabore avec de nombreuses entreprises belges. Depuis 2017, elle embauche des personnes autistes. Cette collaboration entre Passwerk et Infrabel se fonde sur la volonté « d’aider un nombre croissant de personnes à mettre à profit leurs différences et à trouver leur place sur le marché du travail ».

« Ces nouveaux collaborateurs présentent en effet des atouts spécifiques tels qu’une grande capacité de concentration, le souci du détail, une mémoire excellente ou encore une pensée analytique », pointe Infrabel. Passwerk prévoit de former dans les quatre prochaines années une trentaine de membres du personnel d’Infrabel afin d’encadrer ces consultants présentant un trouble du spectre autistique (TSA).

« Ce contrat avec Passwerk est une réelle fierté pour Infrabel », a déclaré son directeur général Benoit Gilson. « D’abord parce qu’il répond à une nouvelle opportunité d’expertise au sein de notre entreprise » et parce qu’il « illustre la diversité à laquelle nous sommes viscéralement attachés ».