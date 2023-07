« Situation la plus difficile des 30 dernières années pour les supermarchés belges »

Les supermarchés belges sont confrontés à la situation la plus difficile de ces 30 dernières années, les marges dans la distribution alimentaire étant tombées à un niveau historiquement bas.

C’est ce qu’affirme la fédération professionnelle Comeos en réaction aux observations de l’organisation de consommateurs Test-achats concernant les fortes hausses de prix.

Selon Test-achats, les prix dans les supermarchés ont encore augmenté de 17 % en juin. L’organisation souhaite que l’Autorité de la concurrence examine s’il n’y a pas d' »inflation avide », des marges bénéficiaires plus élevées entraînant une hausse des prix. En effet, malgré la chute des prix des produits de base, Test-achats constate à peine des baisses de prix dans ses rayons.

Comeos, dans une réaction, souligne que les supermarchés sont le dernier maillon de la chaîne. Les marges de la distribution alimentaire sont tombées à 1,29 %. « Cela signifie que pour un caddie de 100 euros, il reste 1,29 euro au supermarché.

Les variations de prix ne sont pas uniquement déterminées par le coût des matières premières, précise également Comeos. « Des facteurs tels que les coûts d’achat, les coûts de transport, les salaires, l’emballage, le loyer, l’énergie et les taxes augmentent le coût des produits que nous trouvons dans les magasins. »

Plus encore, selon la fédération professionnelle, les prix auraient augmenté encore plus fortement si les supermarchés n’avaient pas réduit leurs marges et négocié de meilleures conditions avec les producteurs.