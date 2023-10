Sioen veut fermer un département du site de Mouscron, 79 emplois menacés

Le groupe flamand de textile Sioen annonce vendredi vouloir fermer le département fils techniques sur son site de Mouscron à cause de difficultés sur le marché mondial. Septante-neuf emplois sont menacés.

L’entreprise explique que le marché mondial des fils techniques a connu des changements importants ces dernières années en raison notamment de la baisse des coûts de l’énergie et de main-d’œuvre en Asie, qui a exacerbé la concurrence et entraîné une chute des prix en Europe. « L’Europe, et plus particulièrement la Belgique, a du mal à être compétitive dans ces conditions difficiles« , poursuit Sioen. « Les prix de l’énergie élevés en Europe, combinés aux coûts élevés de main-d’œuvre, ont sérieusement miné notre position concurrentielle. »

Ce contexte a affecté la compétitivité du département de production de fils techniques à Mouscron, structurellement déficitaire, poursuit le groupe. « Les prix des fils techniques importés, y compris les coûts de transport et de douane, sont nettement inférieurs aux coûts de production en Belgique. »

Sioen explique « être contraint » de fermer le département à Mouscron pour simplifier sa structure et se concentrer sur les activités génératrices de valeur. « Nous ferons de notre mieux pour offrir de nouvelles opportunités en interne au plus grand nombre de travailleurs possible, au sein des autres branches de notre groupe. Par ailleurs, nous mettrons tout en œuvre, en étroite collaboration avec les syndicats, pour accompagner les travailleurs concernés dans leur recherche d’un nouvel emploi. »