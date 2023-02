SFI, filiale de Patrinvest, devient actionnaire de TCA/Tikehau Capital

TCA, principal actionnaire de Tikehau Capital, annonce l’engagement de SFI, filiale de Patrinvest, d’entrer à son capital pour un montant de 400 millions d’euros.

On connait bien en Belgique le gestionnaire d’actifs Tikehau Capital, qui gère une quarantaine de milliards d’euros et qui a notamment été sélectionné par la SFPI (le bras financier de l’Etat) pour gérer le Belgian Recovery Fund, le fonds destiné à financer les entreprises belges impactées par la crise du covid.

Un nouveau lien va unir Tikehau à la Belgique avec l’annonce, ce jeudi, de la prochaine montée du groupe Patrinvest, le holding qui regroupe les intérêts des familles belges actionnaires d’AB Inbev, dans TCA, l’actionnaire principal de Tikehau. Plus précisément, c’est SFI, filiale de Patrinvest, qui deviendra actionnaire de TCA en y apportant 400 millions d’euros. « Par cet investissement, SFI détiendra, à l’issue de l’opération, indirectement 9,3% de Tikehau Capital et deviendra ainsi un actionnaire de premier plan de la société », précise TCA. SFI sera représenté au Conseil d’administration de TCA par Alexandre Van Damme, Président de Patrinvest, et Gregory d’Ursel. La candidature de Maximilien de Limburg Stirum, Président exécutif de SFI, sera proposée en tant que membre du Conseil de surveillance de Tikehau Capital.

Une nouvelle étape majeure pour Tikehau

« L’entrée significative de SFI au capital de TCA constitue une nouvelle étape majeure pour Tikehau Capital. Nous entretenons des relations de confiance de longue date et partageons un même ADN entrepreneurial et des valeurs communes avec ses actionnaires et ses dirigeants. Nous sommes convaincus qu’ils seront d’importants partenaires pour le développement futur de TCA et de Tikehau Capital, forts de leur savoir-faire reconnu et de leur longue expérience dans le secteur de l’investissement. Leur envergure internationale et leur approche multiculturelle seront également des atouts uniques pour nous ouvrir de nouvelles opportunités et accélérer notre croissance » ont déclaré Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, fondateurs et co-dirigeants de TCA.