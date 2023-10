Sensibiliser les Wallons aux opportunités professionnelles en Flandre

Le Forem organise une nouvelle Werkweek pour sensibiliser les demandeurs d’emploi aux opportunités en Flandre, indique vendredi l’agence wallonne pour l’emploi. Du 16 au 20 octobre, 34 activités en ligne et en présentiel sont ainsi planifiées afin d’aider les demandeurs d’emploi wallons à postuler auprès des entreprises flamandes.

Actuellement, le site du Forem assure la promotion de 18.000 offres d’emploi pour des postes situés en Flandre. Parmi celles-ci, plus de 14.000 offres d’emploi concernent des CDI et des contrats à temps plein, précise l’agence pour l’emploi.

Parmi les activités proposées -en ligne mais aussi en présentiel à Mouscron, Tournai, Liège et Louvain-la-Neuve- par le Forem et le VDAB, son équivalent néerlandophone, on retrouve des séances d’information, des tables de conversation, des entretiens individuels ou encore des visites d’entreprises. Quatre jobdays -à Waregem, Grâce-Hollogne, Genk et Hal- sont aussi organisés durant la semaine pour plus de 70 entreprises.