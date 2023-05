Seb envahit le marché professionnel

Seb (Société d’Emboutissage de Bourgogne) a le vent en poupe. Malgré un petit repli en 2022 lié à la guerre en Ukraine, le groupe français poursuit cette année sa marche en avant.

Et en particulier sa branche professionnelle qui, l’an dernier, a progressé de 16%, à 725 millions d’euros et explose en ce début 2023 (+30% au premier trimestre). Il faut dire que Seb multiplie les acquisitions de marques appréciées par les professionnels de l’horeca. Après les appareils à jus de fruits Zummo et les machines à café haut de gamme San Marco, la société d’Ecully vient de mettre la main sur Pacojet, une entreprise familiale suisse.

L’appareil du même nom est devenu un indispensable des cuisines gastronomiques. Par un procédé breveté, il permet d’obtenir des purées, des glaces, des sauces et des sorbets à la texture légère et aux arômes décuplés.