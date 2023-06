F-35: Sabca signe avec Lockheed Martin un accord pouvant mener à un gros contrat

L’entreprise aérospatiale belge Sabca a signé mercredi un accord-cadre avec le géant américain de l’armement Lockheed Martin qui devrait déboucher sur la production, dans son usine dédiée aux matériaux composites installée à Lummen (Limbourg) d’éléments d’ailes de l’avion de combatF-35, pour un montant potentiel de 500 millions d’euros.

Ce Memorandum of Understanding (MoU) a été signé par le directeur général de Sabca, Thibault Jongen, et l’un des vice-présidents de Lockheed Martin, Randy Howard, lors du 54e Salon de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) qui se tient cette semaine au Bourget, près de Paris.

« Ce n’est qu’une première étape vers un contrat », affirmé M. Jongen lors de la cérémonie de signature.

S’il se concrétise – et M. Jongen s’est dit « confiant » -, l’usine Sabca de Lummen devrait produire, en utilisant une toute nouvelle technologie, des revêtements en composites pour la face intérieure des ailes (des « lower skin wings ») pour des F-35 ensuite assemblés aux Etats-Unis, en Italie ou au Japon.

Il s’agit d’une nouvelle application des intérêts essentiels de sécurité (IES, en anglais « Essential Security Interests ») invoqués par le gouvernement belge pour obtenir des retombées économiques dans le cadre du programme F-35. La Belgique a, en octobre 2018, acheté 34 de ces avions de combat de cinquième génération en 2018, pour un montant de près de quatre milliards d’euros.

Lire aussi | Double bonne nouvelle pour la Sabca

En vertu de cet IES 005, portant sur la production de pièces composites pour le F-35, Lockheed Martin(LM) assistera Sabca afin qu’elle devienne un producteur de ces LWS, en utilisant une technologie dite « fiber placement manufacturing », qui permet de produire ces revêtements avec une précision extrême. La qualification pour la production de pièces composites complémentaires telles que les panneaux supérieurs d’aile (appelés « les Big 5 ») est aussi intégrée dans l’IES 005, a précisé Sabca.

Le directeur général de Sabca, Thibault Jongen





Ce memorandum d’entente jette les bases pour que Sabca devienne un fournisseur à long terme des revêtements d’ailes inférieures et des « Big 5 » pour le F-35, a assuré l’entreprise, désormais intégrée au sein du groupe aérospatial belge Orizio.

Un chiffre d’affaires de quelque 500 millions d’euros

M. Jongen a expliqué que cet accord donnait accès à une technologie-clé en matière de matériaux composites, appelée « Automated Fiber Placement » (AFP), qui pourra par la suite être employée pour d’autres programmes, qu’ils soient militaires ou civils.

Il devrait générer un chiffre d’affaires de quelque 500 millions d’euros, a estimé le CEO de Sabca. Il a toutefois chiffré à trente millions d’euros l’investissement à effectuer à Lummen pour construire un nouveau bâtiment, acheter une nouvelle machine AFP et procéder à la qualification de l’ensemble pour répondre aux exigences de LM. Cet investissement se fera sur fonds propres et sera complété par des aides remboursables accordées par le fédéral, a encore dit M. Jongen.

Ce MoU fait suite à un précédent accord signé entre Lockheed et l’industrie belge l’IES 006, par lequel la co-entreprise (joint venture) BeLightning, composée d’Asco Industries, de Sabca et de Sonaca Group, a obtenu la fabrication d’au minimum 400 empennages horizontaux (en jargon des « Horizontal Tail Planes », HTP) pour le F-35.

© BELGAIMAGE

Le gouvernement fédéral a pour sa part décidé en avril 2021 de transférer 135 millions d’euros de crédits de la Défense pour financer l’aide à l’investissement aux trois entreprises appelées à produire les HTP. Ce montant provient d’une provision de 277 millions d’euros dont dispose ce département dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM). Il a été affecté aux Services publics fédéraux (SPF) Economie et Finances, pour des montants respectifs de 105 millions et 30 millions d’euros.

La production d’éléments en composite de ces empennages aura lieu à Lummen et l’assemblage final à Charleroi.

Selon Sabca, l’IES 005, qui déclenchera une deuxième vague d’investissements, sera sans aucun doute bénéfique pour l’emploi régional de personnel hautement qualifié et renforcera la base technologique de Sabca et l’industrie belge.