Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, serait sur le point de toucher un bonus de 100 millions d’euros. Mais comment expliquer ce sacré pactole alors que la direction et les syndicats sont régulièrement en proie à des conflits?

Fin 2019, la compagnie Ryanair a dévoilé un plan d’options d’actions qui promet de rapporter gros au CEO du groupe. Michael O’Leary pourrait en effet remporter un jackpot de 100 millions d’euros. Les conditions? Parvenir à maintenir les actions de la société irlandaise à un prix de 21 euros pendant 28 jours consécutifs, ou déclarer 2,2 milliards d’euros de bénéfices annuels après impôts.

À 10% près…

Défi presque remporté pour le groupe Ryanair: les actions de la compagnie aérienne ont atteint un niveau record fin de semaine dernière, a révélé le Financial Times. Elles ont en effet grimpé à 18,99 euros, soit une progression de plus de 50% en un an. Une augmentation de 10,58% est encore nécessaire pour atteindre le plafond de 21 euros.

Le bénéfice net de Ryanair évolue également dans la bonne direction pour O’Leary. Les analystes s’attendent à un bénéfice net de Ryanair compris entre 1,85 et 2,05 milliards pour l’exercice clos fin mars.

Ces chiffres encourageants renforcent davantage la position de Ryanair comme l’une des principales compagnies aériennes mondiales.

10 millions d’actions

Le paiement prendrait la forme d’options pour acheter 10 millions d’actions à 11,12 euros chacune, précise encore le Financial Times. À savoir que le CEO détient 3,87% de la société, une part qui a une valeur de 845 millions de dollars (soit 774 millions d’euros), selon Zonebourse.

Initialement, le PDG devait atteindre les objectifs au plus tard en 2024, mais la durée du plan a été prolongée jusqu’en 2028. Il y a un an, l’action se négociait à moins de 13 euros. Beaucoup pensaient donc que la prime d’O’Leary lui filerait sous le nez. Ce retournement de situation a donc de quoi surprendre…

Pour les pilotes de la compagnie, ce bonus pourrait avoir du mal à passer… Quand bien même un nouvel accord prévoit des augmentations régulières du salaire fixe des pilotes afin de rattraper l’argent perdu lors des coupes salariales décidées durant la pandémie.