Ryanair commande 300 Boeing 737-MAX-10 pour 40 milliards de dollars

La compagnie irlandaise Ryanair a annoncé avoir commandé 300 nouveaux Boeing 737-MAX-10, dont 150 fermes et 150 en options, pour livraison entre 2027 et 2033, pour un prix catalogue « évalué à plus de 40 milliards de dollars », selon un communiqué.

« Il s’agit de la plus grosse commande jamais passée par une société irlandaise pour des produits manufacturés américains », affirme Ryanair, qui précise que compte tenu de sa taille, la transaction « sera soumise à l’approbation de (ses) actionnaires » le 14 septembre en assemblée générale.