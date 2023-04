Ronquières Festival: « Notre business model est fragile et risqué »

Indochine, « un excellent rapport qualité-prix »

Le cachet des artistes est souvent un sujet tabou dans le milieu. On a tenté de soutirer des chiffres aux organisateurs. Combien demande, par exemple, Indochine, la grosse tête d’affiche du vendredi soir, pour se produire à Ronquières ? A cette question sensible, Jean-François Guillin hésite à répondre, avant de se raviser. « On a des contrats de confidentialité, on ne peut pas révéler le cachet des artistes. » Il nous donne toutefois une échelle des rémunérations. « C’est très variable, cela va de 2500 euros minimum pour un artiste pas très connu qui va ouvrir une scène, à des centaines de milliers d’euros. Ce sont de gros budgets. Indochine demande le plus gros cachet. Mais, au final, c’est le meilleur marché qu’on ait jamais programmé. C’est un très bon rapport qualité-prix ! En analyse coûts-bénéfices, c’est le plus rentable, car on a fait directement sold out grâce à lui le vendredi. »

« Même en doublant son cachet, il serait encore rentable«

Et d’avancer : « Nicola Sirkis pourrait très bien demander beaucoup plus et on mettrait le prix car même en doublant son cachet, il serait encore rentable. Mais je ne pense pas qu’il le fera, car il trouve lui-même que beaucoup d’artistes exagèrent leurs tarifs. Il a accepté de venir chez nous, car nos tickets sont à seulement 60 euros, mais il n’ira pas dans un festival à 100 euros l’entrée. Il veut rester abordable pour le plus grand monde et c’est tout à son honneur. »