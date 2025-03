La première édition du Rollercoaster Festival se tiendra le mercredi 2 avril au Fox à Bruxelles. Ce nouvel événement dédié aux femmes allie inspiration, entrepreneuriat et bien-être. Il propose une journée immersive avec des conférences d’entrepreneuses reconnues et des ateliers interactifs. Explications avec ses deux organisatrices, Clio Goldbrenner qui a lancé sa marque éponyme de maroquinerie et la créatrice belge Emilie Duchêne.

Qu’est-ce qui vous a motivé à lancer le Rollercoaster Festival ?

Clio Goldbrenner : À travers notre agence de “Togetherness“, nous avons toujours voulu créer du lien authentique entre les femmes, qu’elles soient ou non entrepreneuses. Avec Emilie, nous organisons depuis deux ans des speed meetings pour favoriser les synergies professionnelles et le partage d’expériences. L’idée du Rollercoaster Festival est née de notre envie d’aller plus loin : offrir un événement qui aborde l’entrepreneuriat, mais aussi tous les autres aspects de la vie des femmes, comme la confiance en soi, l’équilibre entre vie professionnelle et privée, ou encore la liberté financière. Nous voulons proposer un espace où les participantes se sentent inspirées, comprises et soutenues.

Qu’est-ce qui distingue votre festival des autres événements féminins ?

Emilie Duchêne : Nous avons voulu créer un événement qui ne soit pas uniquement axé sur le business, mais sur l’empowerment des femmes au sens large. Le Festival propose une vingtaine de talks animés par des femmes aux parcours inspirants, comme Valérie Tribes (Le Chiffon), Clémentine Galey (Bliss Stories), ou encore Alix Petit (Heimstone), mais aussi des moments d’échange plus intimes, des ateliers et des expériences immersives avec nos partenaires. Ce qui nous tient à cœur, c’est que les participantes repartent avec des outils concrets pour avancer dans leur vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et surtout, dans une ambiance bienveillante, sans pression ni compétition. L’évènement se veut aussi fun, avec un concert à la fin de la journée. Nous tablons sur un minimum de 500 participantes, originaires de Bruxelles, Paris, ou encore, de Lyon.

Quel rôle joue l’entrepreneuriat dans votre approche ?

Clio Goldbrenner: L’entrepreneuriat féminin est au cœur de notre ADN. Nous sommes nous-mêmes entrepreneuses depuis plus de dix ans et savons à quel point le réseau est essentiel pour avancer. Beaucoup de femmes se sentent seules dans leur parcours. C’est là que nous intervenons, en leur offrant un “safe space” où elles peuvent partager leurs doutes, poser leurs questions et rencontrer des rôle models qui les inspirent. L’un des moments forts du festival sera un speed meeting où les participantes pourront échanger avec des entrepreneuses d’expérience.

Quelles seront les thématiques abordées lors du festival ?

Emilie Duchêne : le programme est riche et varié. Il couvre toutes les dimensions de la vie d’une femme. On parlera business et d’entrepreneuriat avec des sujets comme la prise de pouvoir au féminin, la liberté financière et la collaboration entre marques et influenceurs. Mais nous avons également prévu des discussions sur le syndrome de l’imposteur, la confiance en soi, l’organisation au quotidien, la parentalité et même la sexualité. Tous ces sujets sont liés : une femme entrepreneuse doit jongler avec de nombreuses réalités, et nous voulons lui donner des clés pour tout gérer au mieux, sans culpabilité. Au final, notre ambition est d’encourager les femmes à oser, à croire en elles et à prendre pleinement leur place.

Comment les marques partenaires s’intègrent-elles dans l’expérience du festival ?

Clio Goldbrenner : Nous avons souhaité collaborer avec des marques qui partagent nos valeurs et qui apportent une vraie expérience aux participantes. Nous avons demandé à chacune d’entre elles de proposer une animation qu’on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple, Veuve Clicquot organise une conférence sur les femmes et l’audace avec la gagnante 2024 du Bold Award, Marion Schoutteten, co-fondatrice du label de vêtements ORTA. Sisley propose des ateliers bien-être et American Vintage met en place un espace de discussion sur l’image de soi. Nous avons aussi des acteurs plus institutionnels comme la BPI et Partena qui viennent partager leur expertise. Partena abordera notamment la santé mentale des entrepreneuses. Un talk intitulé « décomplexons le sujet de l’argent » est aussi organisé en partenariat avec la banque Rothschild.