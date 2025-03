Résultat solide pour Ethias qui vise un bénéfice de 300 millions d’euros d’ici 2029 

Le troisième assureur du pays termine 2024 sur un bénéfice net en hausse de 6 % à 212 millions d’euros et dévoile un nouveau plan de croissance devant l’amener à franchir la barre des 300 millions d’euros de résultat net d’ici 5 ans. Ce qui devrait permettre d’augmenter le dividende pour les actionnaires.

Nouvelle belle année de croissance pour Ethias en 2024. L’an dernier, l’assureur a vu son encaissement, c’est-à-dire son chiffre d’affaires, augmenter de 5 % pour atteindre 3,54 milliards d’euros, ce qui lui a permis de dégager un bénéfice net de 212 millions d’euros, en hausse de 12 millions par rapport à 2023.

Ses actionnaires, l’Etat fédéral (via la SFPIM), la Région wallonne (via Wallonie Entreprendre), la Région flamande et EthiasCo recevront un dividende de 113 millions d’euros, soit 3 millions de plus qu’en 2023.

Ces chiffres qui dépassent ceux de l’année précédentes sont bien évidemment l’objet d’une “grande satisfaction” de la part de Philippe Lallemand, CEO d’Ethias qui souligne la belle résilience de l’entreprise malgré un contexte économique marqué par les changements permanents : “Au travers de fondamentaux qui sont excellents, nous démontrons une fois de plus la pertinence de notre modèle et la solidité de notre stratégie dans un monde où les crises se succèdent”, commente le patron d’Ethias.

Important pour l’économie belge

Alors que l’Etat fédéral est à la recherche de plusieurs milliards pour financer ses investissements dans la défense et que le gouvernement wallon envisage de céder sa participation dans Ethias pour redresser les comptes publics, Philippe Lallemand rappelle l’importance stratégique de l’assureur pour l’économie belge.

Selon lui, Ethias ne se contente pas d’afficher de solides performances financières. Philippe Lallemand souligne que le centre de décision de l’entreprise se trouve en Belgique et que c’est un acteur résolument engagé à relever les défis qui redéfinissent les besoins en protection et en accompagnement : catastrophes naturelles de plus en plus intenses, multiplication des cyberattaques, tensions géopolitiques ou encore détresse psychologique grandissante des jeunes. En fait, résume Philippe Lallemand, “l’intérêt d’Ethias, c’est moins la remontée de ses dividendes que la plus-value sociétale que l’entreprise apporte.”

Ces dernières années, Ethias a en effet investi 5,6 milliards d’euros dans l’économie belge. A travers sa filiale Ethias Lease et son fonds de capital à risque Ethias Venture, le groupe soutient le développement de solutions innovantes dans le domaine de la mobilité via des jeunes pousses telles que la start-up Linkbycar. Il a également investi dans les grands projets d’infrastructure comme Cityforward (rénovation d’immeubles de bureaux dans le quartier européen) ou Sparki (un réseau de bornes de recharge rapides en Wallonie et en Flandre).

Nouveau plan de croissance

Mais si Philippe Lallemand a le sourire, ce n’est pas uniquement à cause de la bonne santé financière de la société qu’il dirige depuis maintenant huit ans. C’est aussi parce que les hautes sphères de l’assureur basé à Liège ont validé un nouveau plan de croissance à cinq ans. Baptisé Values 29, celui-ci a pour ambition d’élargir l’offre à destination des PME et des indépendants. Il est question également de renforcer les synergies au sein du groupe.

Financièrement parlant, l’objectif est d’amener d’ici cinq ans Ethias au-delà de la barre des 300 millions d’euros de profit tout en doublant les dividendes sur la même période. “Élaboré pour la première fois sur cinq ans, ce nouveau plan a recueilli la confiance de notre conseil d’administration et de nos actionnaires”, précise le patron d’Ethias rappelant que sur ces sept dernières années, le groupe a versé pas moins de 700 millions d’euros de dividendes à ses actionnaires, lesquels devraient recevoir autant sur les cinq années à venir grâce à ce nouveau plan de développement Values 29. Une belle manière de laisser entendre aux actionnaires qui voudraient vendre (Etat fédéral et Régions) qu’ils ont plutôt tout intérêt à garder Ethias indépendant, alors que l’assureur aiguise l’appétit de plusieurs concurrents tels que Ageas, KBC et Belfius, qui ont tous les trois marqué leur intérêt pour une éventuelle reprise.