Votre emploi actuel correspond-il toujours à vos aspirations ?

Vous doutez d’être à la bonne place dans votre fonction actuelle ? Que pouvez-vous faire pour changer de cap ? La formatrice et chercheuse Sandra Klijn donne quelques pistes.

Ces questions tarauderont chaque travailleur un jour ou l’autre : ai-je envie de continuer à faire ce job ou est-il temps de changer radicalement de cap ? Sandra Klijn, formatrice et chercheuse, peut aider les personnes à y répondre.

Pour savoir si un emploi me convient, vous recommandez de vérifier s’il correspond à mes valeurs fondamentales. Mais comment savoir lesquelles ?

SANDRA KLIJN. Je fais des recherches sur l’énergie personnelle au travail. J’ai découvert que les valeurs fondamentales sont essentielles pour trouver le travail qui correspond à ce que l’on désire être. Tout le monde possède trois à cinq valeurs fondamentales. Nous les appliquons sans nécessairement en être conscients. La certitude est l’une de ces valeurs, le développement personnel ou encore, l’autonomie. Les questions que vous pouvez vous poser pour mieux cerner vos valeurs fondamentales sont les suivantes : quels choix dans ma vie m’ont rendu heureux ? Qui j’admire et pourquoi ? À quoi ressemble ma journée idéale ? Lorsque vous connaissez vos valeurs fondamentales, vous disposez d’une boussole pour déterminer ce que vous attendez d’un emploi.

Autant juste considérer le travail comme un gagne-pain et trouver son épanouissement en dehors du travail, non ?

C’est possible. Mais je ne voudrais pas vivre de cette façon, car le travail est pour moi une source d’énergie importante. Une journée ne compte que 24 heures. Si vous en dormez huit, que vous en travaillez huit et que vous soustrayez le temps consacré aux choses pratiques des huit heures restantes, il ne vous reste qu’un tout petit peu de temps pour trouver un sens à votre vie si vous ne vous épanouissez pas dans votre travail.

Sandra Klijn @National

Certains coulent de l’asphalte toute la journée ou préparent des hamburgers. Comment peut-on alors parler de valeurs fondamentales et de sens de la vie ?

Une enquête a été menée aux Pays-Bas sur la profession la plus heureuse. Pour les femmes, c’était coiffeuse, pour les hommes plombier. La conclusion : ces deux professions concernent des tâches qui durent peu de temps et pour lesquelles les clients sont souvent très contents une fois qu’elles sont terminées. Le travail qui donne du sens et de la satisfaction aux gens ne doit pas nécessairement consister à résoudre des problèmes à portée mondiale.

Pour beaucoup, la valeur fondamentale n’est-elle pas de gagner beaucoup d’argent ?

Une personne qui prétend cela pense peut-être que l’argent et la richesse sont importants parce qu’elle permet d’acheter tout ce qu’on désire. En fait, la richesse représente autre chose. Si l’on pousse la question plus loin, on arrive à une valeur fondamentale. L’autonomie, par exemple, le fait de pouvoir décider soi-même de faire ou de ne pas faire quelque chose, et d’avoir les moyens financiers de le faire.

Outre les valeurs fondamentales, vous attachez une grande importance à l’énergie qu’un emploi procure ou pas.

Le travail devrait vous donner de l’énergie au lieu de vous en coûter. Tout le monde connaît une journée qui ne s’est pas bien passée. On se demande si c’est à cause de soi, de ses collègues ou d’un client… Mais lorsqu’on rentre à la maison, épuisé, jour après jour, il est temps de réfléchir à soi-même. Est-ce que je mange, est-ce que je dors et est-ce que je bouge suffisamment ? Est-ce que je fais des choses qui ont du sens pour moi ? Est-ce que j’en fais trop à la fois ? Examinez également votre environnement de travail à la loupe. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans la culture du travail, la direction, les collègues ?

Si plusieurs de ces facteurs vous dérangent, quelle conclusion devriez-vous en tirer ?

Vous ne devez pas nécessairement démissionner. Vous pouvez endosser un autre rôle dans l’entreprise ou redistribuer les tâches au sein de votre équipe. Je viens d’avoir un client qui a échangé ses tâches avec son superviseur et ils en sont tous les deux très heureux. Les opportunités sont nombreuses. Je me souviens d’un emploi où je devais sans cesse encoder des budgets dans des feuilles Excel, je détestais cela. Faire des présentations me convenait. En revanche, une de mes collègues en était horrifiée. Nous nous sommes mis d’accord pour qu’elle s’occupe des budgets et moi des slides. C’est fantastique, non ? Mais on ne parvient à de telles solutions que si l’on a la possibilité d’en discuter.