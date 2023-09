Un employeur sur cinq propose un vélo en leasing

Selon une enquête menée par Securex (1) dans le cadre de la semaine de la mobilité, la majorité des employeurs sont prêts à en faire plus pour encourager le vélo, au-delà de l’indemnité devenue obligatoire, qui peut financer le cout du leasing.

Le vélo intéresse les entreprises. L’enquête menée par Securex indique que 19,7% des entreprises interrogées proposent des vélos en leasing à leur personnel (30,1% en Flandre, 14,8% à Bruxelles, à peine 4,7% en Wallonie). A ces 19,7% s’ajoutent 24,9% des employeurs prêts à introduire le leasing vélo dans leur entreprise.

L’indemnité vélo peut payer la bicyclette, même en leasing

Le leasing est une formule qui bénéficie d’un cadre fiscal favorable. Le salarié loue le vélo dont le coût, entretien compris, est déduit de son salaire brut. Le coût est alors fort réduit. Il n’y a pas d’avantage en nature taxable. Cela explique en partie l’envolée des ventes de vélos électriques en Belgique.

En plus, le leasing est cumulable avec une indemnité kilométrique, « ce qui permet de réduire à peu de chose le coût net du vélo, si le salarié va très régulièrement à son travail sur deux roues » dit Joëlle Boutefeu, de Securex. Depuis mai 2023, les entreprises ont l’obligation de payer une indemnité au personnel qui utilise régulièrement un vélo pour aller travailler : jusqu’à 0,27 euro par km parcouru, avec un maximum de 40 km, exonéré fiscalement et socialement. Le montant dépend de la commission paritaire ou d’éventuels accords conclus au sein de l’entreprise.

Bruxelles et la Wallonie moins portés sur le vélo

Les disparités régionales sont grandes. « Bruxelles et la Wallonie sont à la traîne par rapport à la Flandre » dit Joëlle Boutefeu. « Alors qu’en Flandre, près d’un cinquième des trajets domicile-travail sont effectué à vélo, à Bruxelles et en Wallonie, ce chiffre est respectivement de 9% et 2%. »

Ces différences s’expliquent clairement par l’infrastructure, les pistes cyclables sont peu nombreuses en Wallonie, aussi par le relief, même si les vélos à assistance électrique peuvent contribuer à effacer les montées.

(1) L’enquête a été réalisée auprès de 624 employeurs en Belgique, du 11 au 31 août 2023, auprès des chefs d’entreprises ou des responsables RH, dans les trois régions du pays.