Un chiffre alarmant: 500.000 personnes en incapacité de travail en 2023

En Belgique, au 31 décembre 2023, on dénombrait quelque 526.507 salariés, indépendants et chômeurs en incapacité de travail depuis plus d’un an, révèlent les chiffres publiés vendredi par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami).

Fin 2019, ce chiffre ne s’élevait qu’à 447.867, soit une augmentation de 17,56% en quatre ans. Les travailleurs indépendants connaissent particulièrement une forte hausse (19,96 %), passant de 27.363 en 2019 à 32.826 en 2023.

Les causes de l’augmentation

L’Inami explique cette augmentation par le vieillissement de la population, mais pointe également la progression de certaines pathologies. Par exemple, “le nombre d’invalides souffrant de troubles mentaux et du comportement, de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif augmente considérablement”.

De plus en plus d’analyses établissent un lien entre stress, conditions de travail, manque d’intérêt pour le travail d’une part, et incapacité de travail d’autre part, ajoute l’Inami. L’environnement de travail (relations avec les collègues, la hiérarchie, l’ambiance au travail, etc.) détermine par ailleurs la motivation d’une personne en incapacité à reprendre ou non son activité professionnelle.

Le Fonds retour au travail: une mesure encore peu utilisée

Le ministre fédéral démissionnaire de la Santé, Frank Vandenbroucke, a déclaré la semaine dernière dans l’hémicycle que la politique de retour au travail devait être renforcée. Il réagissait alors à l’information selon laquelle moins de 20 employés en incapacité de travail de longue durée avaient réclamé le Fonds retour au travail (ReAT).

Depuis le 1er avril dernier, le Fonds retour au travail s’adresse aux personnes licenciées pour cause de force majeure médicale et reconnues inaptes au travail depuis moins d’un an. Désormais, l’employeur qui a demandé une évaluation d’incapacité définitive (EID) et se sépare d’un collaborateur pour une raison médicale devra verser 1.800 euros au Fonds.

Ces travailleurs peuvent utiliser cette somme en faisant appel à des prestataires privés agréés par l’Inami pour les accompagner dans leur parcours de réintégration professionnelle.