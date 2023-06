« Take Your Dog to Work Day » : les bénéfices de la présence d’un animal au bureau

Ce vendredi 23 juin, c’est le « Take Your Dog to Work Day », une journée au cours de laquelle les travailleurs sont encouragés à amener leur chien au bureau. Une pratique dont bénéficie autant l’employé que l’animal.

Une enquête récente réalisée par la société Mars Petcare* et iVox montre que la présence d’un chien au bureau est profitable autant à l’employé qu’à l’animal. La présence d’un animal de compagnie a en effet de nombreuses vertus. Elle réduit le stress, augmente la motivation, stimule la mobilité sur le lieu de travail et crée généralement une meilleure ambiance. Trois Belges sur cinq se sentent même plus heureux lorsque les chiens sont les bienvenus au bureau.

« Ce n’est pas illogique », explique le psychologue et observateur de tendances Herman Konings. « Les chiens ont un impact positif sur notre bien-être car ils stimulent la production de substances neurochimiques telles que l’endorphine, la dopamine et l’ocytocine dans notre cerveau. Et cela nous rend heureux ».

« Le lien entre les humains et les chiens est en effet unique et peut contribuer à notre bien-être mental et physique de diverses manières, non seulement chez les propriétaires de chiens, mais aussi chez les personnes qui n’ont pas d’animaux de compagnie », ajoute le Dr Joni Delanoeije, chercheuse à la KU Leuven dans le domaine des relations entre l’homme et l’animal. « Les chiens peuvent par exemple déclencher des interactions spontanées entre personnes et donc faciliter les contacts ».

L’enquête a également révélé que 33 % des employés possédant un chien se rendraient moins au bureau s’ils ne pouvaient pas s’y rendre en compagnie de leur chien. 41 % des propriétaires de chiens ont même déclaré qu’ils se rendraient plus souvent au travail si leur chien était le bienvenu.

Un argument fort pour recruter

Dans le contexte actuel de ‘guerre des talents’, il est crucial non seulement d’attirer de nouveaux talents, mais aussi de parvenir à conserver son personnel. L’enquête démontre qu’une politique favorable aux chiens au travail peut jouer un rôle considérable à cet égard.

Un tiers des Belges indiquent même qu’un environnement de travail accueillant pour les chiens est un facteur important dans le choix d’un employeur. « C’est particulièrement vrai pour la jeune génération, également connue sous le nom de Gen Z (née entre 1996 et 2010). Cette génération est souvent plus esseulée et trouve du réconfort auprès d’un animal de compagnie. Leur lien fort avec leur animal de compagnie, combiné à leur désir d’un lieu de travail accueillant, est un aspect crucial que les employeurs ne peuvent plus ignorer », explique Herman Konings.

Autoriser la présence d’un chien au bureau peut certainement contribuer au bonheur sur le lieu de travail Herman Konings

Pas moins de 57 % des Belges interrogés considèrent qu’une culture d’entreprise avec une politique favorable aux chiens est le signe d’une philosophie d’entreprise flexible et progressiste, axée sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et sur l’attention portée au bien-être sur le lieu de travail.

Un cadre pour entourer la pratique

« Cependant, l’attention portée au bien-être des employés n’est pas la seule chose importante », affirment le Dr Joni Delanoeije et Joke Decru (AAP vzw), qui se sont spécialisées ensemble dans le soutien aux entreprises en ce qui concerne les chiens au travail (Kantoorhonden.be). « Pour exploiter au maximum le potentiel d’un chien sur le lieu de travail, il est important de prendre en compte le bien-être du chien lui-même », explique Joke Decru. « Le bien-être du chien est aussi important que l’impact potentiellement bénéfique des chiens sur les employés ».

Lire aussi | PetExpert en Belgique

« De plus, il est crucial de prendre en compte les employés qui sont moins friands de la présence d’un ami à quatre pattes », affirme le Dr Delanoeije, spécialisée dans le bien-être des employés, les nouvelles pratiques de travail et les relations entre l’homme et l’animal. « Parfois, cela peut signifier qu’il faut accorder une attention particulière au cadre qui entoure cette pratique. Si ce cadre est bien appliqué, la présence d’un chien peut avoir un impact positif, même pour ceux qui ne sont pas friands au départ, par exemple sur l’attitude d’une personne à l’égard des animaux ».

*Depuis plus de 20 ans, Mars, la maison mère de Mars Petcare, s’engage en faveur du bien-être des animaux et des bureaux accueillants pour les chiens. Mars a mis en place une politique réfléchie en faveur des chiens qui profite aux employés, comme le « Paw-ternity Leave », qui permet aux employés de certains services de l’entreprise de bénéficier de 10 heures de congés payés pour aider leur animal de compagnie à s’habituer à un nouveau foyer.