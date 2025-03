Salaires en Belgique : des écarts surprenants entre les régions

Selon les données publiées par SD Worx, le salaire médian brut mensuel des travailleurs à temps plein dans le secteur privé en Wallonie s’élève à 3 270 euros, tandis qu’à Bruxelles, il atteint 3 970 euros. En un an, les salaires ont progressé de 2,9 % à Bruxelles et de 2,7 % en Wallonie.

Le Hainaut en tête de la progression salariale

Parmi les provinces wallonnes, le Hainaut se distingue avec une hausse salariale de 4,1 %, la plus forte du territoire. Cette augmentation est particulièrement marquée chez les employés (+5 %), tandis que les ouvriers enregistrent une progression de 3,4 %. Le Luxembourg suit avec une augmentation de 3,7 %, alors que la province de Liège affiche une croissance plus modeste, inférieure à 2 %.

Le Brabant wallon se positionne comme la province offrant les salaires médians les plus élevés en Wallonie, avec un montant de 3 650 euros, juste derrière Bruxelles. La capitale reste la région la mieux rémunérée avec un salaire médian de 3 970 euros.

Les différences salariales sont également influencées par le secteur d’activité, la taille de l’entreprise et la fonction occupée. Par ailleurs, la récente législation sur la transparence des salaires incite de plus en plus d’employeurs à aligner leur politique de rémunération sur les tendances du marché.

Une analyse fiable basée sur un large échantillon

Ces chiffres sont issus de l’analyse de plus de 400 000 travailleurs belges en emploi à temps plein. La médiane, plus représentative qu’une moyenne, indique que la moitié des travailleurs gagnent un salaire supérieur à ce montant, tandis que l’autre moitié touche un salaire inférieur.

Enfin, l’étude souligne que les salaires des ouvriers ont progressé de 3,1 %, contre 2,5 % pour les employés, bien que ces tendances varient en fonction des régions et des secteurs d’activité.

Le salaire médian est la valeur qui divise une population en deux parties égales : la moitié des travailleurs gagne un salaire supérieur à cette valeur, tandis que l’autre moitié touche un salaire inférieur. Contrairement à la moyenne, qui peut être influencée par des salaires extrêmes très élevés ou très bas, la médiane offre une image plus représentative du salaire “typique” dans une région ou un secteur donné.