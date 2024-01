Prime de pouvoir d’achat: un travailleur sur cinq en a reçu une

Un travailleur belge sur cinq a reçu une prime de pouvoir d’achat de la part de son employeur en 2023, a indiqué vendredi le spécialiste de services RH SD Worx, se basant sur le calcul des salaires de 1,2 millions de travailleurs du secteur privé, jusqu’à la fin décembre 2023.

Cette prime fiscalement avantageuse, faisant suite à une décision fédérale qui a permis aux entreprises d’octroyer des chèques consommation en fonction de leurs résultats de 2023, a donc connu un certain succès, avec 18% des employeurs belges ayant choisi de l’accorder à leurs travailleurs. Les ouvriers (26 %) sont plus nombreux que les employés (21 %) à avoir bénéficié de la prime. Le montant médian qui leur a été accordé est également un peu plus élevé que le montant médian général, s’élevant à 400 euros contre 375 euros.

Ce montant dépendait notamment des différents accords pris au sein des entreprises. Il était toutefois limité à une valeur de 750 euros. La prime devait par ailleurs toujours s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise, ou tout du moins à un groupe objectif de travailleurs, tels que l’ensemble des employés tombant sous la même commission paritaire.

Des différences régionales

Des différences régionales ont aussi été constatées. En Wallonie, ce sont les employeurs de la province de Liège qui ont accordé le plus de primes (26%), tandis que Bruxelles et le Brabant wallon enregistrent les taux les plus bas (17%). En Flandre, c’est le Limbourg qui arrive en tête (32%). Les provinces de Liège et du Hainaut ont également enregistré les montants médians les plus élevés, autour de 500 euros. La décision d’octroyer la prime devait intervenir avant le 31 décembre dernier. Elles pourront cependant encore être distribuées jusqu’à la fin du mois de mars 2024. Ces chiffres pourraient donc encore légèrement augmenter.