Moins de la moitié des travailleurs craint de perdre son emploi à cause de l’IA

Malgré les préoccupations des travailleurs quant à l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur l’emploi, moins de la moitié d’entre eux craignent réellement de perdre leur job.

Une enquête de Michael Page révèle que 72 % des travailleurs estiment que l’IA remplacera des emplois dans leur secteur, mais seulement 41 % redoutent une perte d’emploi ou un changement de poste. Les principales inquiétudes concernent le manque de jugement humain des outils d’IA (67 %), suivi de la sécurité des données et de la vie privée (56 %), des implications éthiques et des biais cognitifs (45 %). Les craintes de chômage ou de changement de carrière ne sont mentionnées que par 41 % des répondants.

Grégory Renardy, Managing Director de Michael Page, souligne l’importance d’accepter l’IA en développant de nouvelles compétences pour pérenniser sa carrière. Bien que l’émergence de l’IA suscite des inquiétudes, les travailleurs semblent ouverts à apprendre à utiliser ces nouvelles technologies pour améliorer leurs perspectives professionnelles. L’adaptabilité au changement est soulignée comme un atout essentiel dans le monde du travail.

« L’être humain a toujours craint le changement », évoque Grégory Renardy. « Et nous faisons ici face à un changement accéléré qui n’en est qu’à ses balbutiements. Il est normal que beaucoup d’entre nous aient une réaction méfiante face à cette incertitude. Mais nous savons également que l’adaptabilité face au changement – et celui-ci est inévitable – est un atout de taille, surtout dans le monde du travail. »

L’enquête révèle également que 88 % des travailleurs souhaitent en apprendre davantage sur l’IA pour s’adapter aux nouveaux emplois d’avenir. Les générateurs de texte sont les outils d’IA les plus populaires (56,5 %), suivis de l’IA interactive (40,3 %) et de l’IA générative (30,5 %).

Améliorer l’efficacité et la productivité

Les travailleurs utilisent l’IA principalement pour améliorer l’efficacité et la productivité (77,2 %), automatiser les tâches répétitives (76 %), réduire les coûts et rationaliser les opérations (60,7 %). L’accent est mis sur le caractère exécutif plutôt que créatif de l’utilisation de l’IA, laissant l’humain responsable de la créativité.

En conclusion, l’enquête souligne l’importance de développer l’intelligence émotionnelle pour rester compétitif sur le marché du travail, en particulier dans les secteurs des services et de l’intermédiation. La formation continue est également recommandée pour s’adapter au changement, se spécialiser et développer la capacité de s’auto-transformer. Les entreprises doivent également intégrer cet aspect pour attirer et retenir les meilleurs talents.