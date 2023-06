Ménopause: quel impact sur le travail?

Un quart des femmes ménopausées n’osent pas aborder leurs soucis avec leur employeur, d’après une étude de Securex.

La ménopause et son cortège de symptômes plus ou moins intenses (bouffées de de chaleur, insomnies, anxiété, problèmes de concentration, etc.) demeurent un sujet tabou. Pour preuve, un quart des femmes ménopausées n’osent pas aborder leurs soucis avec leur employeur. C’est ce qui ressort d’une excellente étude conduite par Securex, le prestataire de services RH, et l’UGent.

Pour mesurer l’impact de la ménopause sur le lieu de travail, 2.408 femmes employées dans les secteurs public et privé ont été interrogées. Un sujet pertinent vu la part de plus en plus importante des femmes dans le milieu du travail (+90% de 1983 à 2021) et le recul de l’âge de la retraite. Comme la ménopause survient entre 45 et 55 ans (âge moyen: 51 ans), son impact concerne un cinquième de la population active en Belgique!

L’enquête révèle qu’une femme active sur trois est actuellement en ménopause. 87,6% d’entre elles sont ou ont été confrontées avec des symptômes. 55% déclarent en être gênées dans leur travail. Elles ont besoin de davantage de récupération et présentent des scores de burn-out plus élevés. L’étude montre qu’à côté d’un suivi médical privé essentiel, la prise en compte de la ménopause dans l’organisation du travail peut aussi contribuer à réduire son impact sur le bien-être des femmes.