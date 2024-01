L’Open VLD veut libéraliser totalement le travail étudiant

Pour lutter contre les pénuries de main d’œuvre, l’Open VLD propose aux entreprises d’engager massivement des étudiants.

Les députés Vincent Van Quickenborne et Tania De Jonge ont déposé

une proposition de loi visant à supprimer le plafond d’heures de travail autorisées pour les étudiants

(600 heures par an). “Les pénuries sur le marché du travail sont telles qu’on ne parle plus de

goulet d’étranglement pour certaines professions mais pour toute l’économie, explique

l’ancien vice-Premier ministre au Nieuwsblad. Notre proposition aidera donc à la fois

l’économie et les étudiants qui souhaitent gagner un peu d’argent.”

Sébastien Delfosse, managing director chez ManpowezGroup BeLux. © D.R.

Bénéfique pour les jeunes

“Le travail étudiant ne résoudra pas tous les problèmes mais il peu assurément faire partie de

la solution, commente Sébastien Delfosse, managing director chez ManpowezGroup BeLux. Les

pénuries de main d’œuvre touchent aujourd’hui tous les secteurs et de nombreux niveaux de

fonction. Cela handicape la croissance de nos entreprises, il est urgent d’y remédier. » Il

ajoute que la stimulation du travail étudiant est bénéfique pour les jeunes car cela leur

apporte une première expérience avec le monde du travail, avec la vie dans une entreprise.



Les statistiques de l’ONSS nous indiquent que 626.000 étudiants (dont 53% de filles) ont

travaillé en 2022, soit une croissance de 50% en dix ans. Les étudiantes prestent en moyenne

211 heures sur l’année et les étudiants 200, ce qui est loin du plafond légal de 600 heures (il

a été relevé l’an dernier, avant c’était 475 heures). Leurs gains se situent, toujours en

moyenne, un peu en-dessous des 3.000 euros sur l’année.

En soi, il n’existe aucune limitation au travail des étudiants. Ce qui est limité, c’est le nombre

d’heures exonérées de cotisations sociales ainsi que le niveau de revenus en-dessous duquel

l’étudiant reste fiscalement à charge des parents. La proposition de loi de l’Open VLD

supprimerait ces plafonds, pour éviter que la hausse des revenus d’un étudiant n’entraîne

une hausse des impôts de ses parents. Dans le même esprit, Vincent Van Quickenborne

suggère une discussion avec les Régions, pour éviter tout impact sur le droit aux allocations

familiales pour l’étudiant qui travaillerait plus de 600 heures sur l’année.

« Ne créons pas un marché du travail à deux vitesses «

« Si l’intention de stimuler le travail étudiant est bonne, il ne faudrait pas non plus aller trop

loin, nuance Sébastien Delfosse. Cela peut générer un effet d’aubaine pour les entreprises,

tentées de privilégier cette main d’œuvre à moindre coût. Ne créons pas un marché du

travail à deux vitesses et veillons aussi au financement de la sécurité sociale. Si ce

financement est déstabilisé, on crée un problème à long terme qui, d’une manière ou d’une

autre, finira par être à la charge des entreprises. » Il invite à ne pas oublier les problèmes

structurels de notre marché du travail, et par ricochet de notre sécurité sociale, à savoir

l’explosion de l’inactivité due à des maladies de longue durée.

Enfin, n’oublions pas que la tâche prioritaire des étudiants reste… d’étudier. Ils ne sont a

priori disponibles qu’en dehors des heures scolaires et ne peuvent donc répondre que

partiellement aux besoins structurels des entreprises. « L’ONSS contrôle cela de manière

assez stricte, assure Sébastien Delfosse. L’entreprise qui emploierait un étudiant pendant ses

heures de cours pourrait recevoir un avis de rectification des cotisations sociales dues. »