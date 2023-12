L’IA générative est très prometteuse pour les entreprises

De nombreux outils seront plus faciles d’accès que les technologies précédentes, mais ne vous attendez pas pour autant à ce qu’ils soient adoptés du jour au lendemain.

Lorsque ChatGPT a été lancé pour la première fois à la fin de l’année 2022, il a rapidement fait sensation. En l’espace de deux mois, 100 millions d’utilisateurs ont posé toutes sortes de questions amusantes (« Ecrivez-moi une chanson de rap en faisant référence à Bob l’éponge » par exemple). Le nombre de personnes tapant « intelligence artificielle » sur Google a grimpé en flèche, et cette technologie a déclenché l’enthousiasme des investisseurs pour toutes sortes de projets d’intelligence artificielle.

Pourtant, ces investisseurs et entrepreneurs parient que la véritable promesse réside dans l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les entreprises. Là aussi, elle pourrait être adoptée plus rapidement que les innovations passées. Mais cela ne veut pas dire que cela se fera du jour au lendemain. Le potentiel est intéressant. Selon le cabinet de conseil McKinsey, les trois quarts des utilisations commerciales de l’IA générative relèveront de quatre domaines : les opérations avec les clients, le marketing et les ventes, l’ingénierie logicielle et la recherche et le développement. Naviguer dans un code fiscal complexe ou résumer un document juridique pourrait devenir un jeu d’enfant. Tapez la bonne phrase et un premier projet de texte marketing pourrait apparaître comme par magie. De nombreux codeurs utilisent déjà Copilot, un outil de codage de Microsoft, pour les aider à écrire des logiciels.

Facile d’accès

Des études montrent que les travailleurs dont les performances sont inférieures à la moyenne tendent à tirer le plus grand profit de l’IA générative, ce qui promet une forte augmentation de la production pour les entreprises. De plus, de nombreux outils d’IA générative seront plus faciles d’accès que les technologies précédentes. Ce n’est pas comme l’avènement des ordinateurs personnels ou des smartphones, où les employeurs devaient acheter beaucoup de matériel, ou même du commerce électronique, où les détaillants devaient mettre en place une infrastructure physique avant de pouvoir ouvrir une boutique en ligne. De nombreuses entreprises peuvent travailler avec des spécialistes de l’IA pour concevoir des outils sur mesure. Des entreprises telles que Microsoft et Google intègrent l’IA générative dans leurs logiciels de bureautique, ce qui signifie que toute personne ouvrant un document ou une feuille de calcul sera bientôt en mesure d’utiliser ces outils.

La guilde des scénaristes d’Hollywood a fait grève pendant une bonne partie de l’année 2023, notamment en raison des inquiétudes concernant l’impact de l’IA sur l’emploi. ©belgaimage



Un grand nombre des plus grandes entreprises sont déjà en train d’expérimenter ces nouveaux outils. La banque Morgan Stanley utilise l’IA pour créer un logiciel destiné à aider les gestionnaires de patrimoine. Eli Lilly, une entreprise pharmaceutique, a conclu un accord avec une start-up qui gère des « laboratoires autonomes » pour identifier des molécules prometteuses, que le fabricant de médicaments développera, testera et commercialisera ensuite.

Environ 5 % des offres d’emploi publiées par les grandes banques américaines entre 2020 et juin 2023 mentionnaient l’IA dans la description du poste, et environ 8 % des brevets déposés par les grandes entreprises technologiques en 2020-2022 étaient liés à l’IA.

Les méfiants et les réticents

Cependant, toutes les entreprises ne seront pas des adeptes enthousiastes. En dehors du monde de la technologie, seuls un tiers des cadres mondiaux ont déclaré à McKinsey qu’ils utilisaient régulièrement l’IA générative dans le cadre de leur travail ; environ la moitié d’entre eux ont essayé la technologie mais ont décidé de ne pas l’utiliser, et environ un cinquième n’ont jamais été exposés à cette technologie.



Certaines entreprises adoptent une approche prudente, car de nombreux aspects de la technologie doivent encore être mis au point. Les chatbots ont tendance à avoir des « hallucinations », c’est-à-dire à inventer des choses qui semblent dangereusement plausibles. Par ailleurs, des écrivains, des artistes, des photographes et des éditeurs contestent devant les tribunaux l’utilisation de leurs données par les modèles d’IA. Certaines entreprises craignent de s’exposer à un risque juridique en utilisant ces modèles, ou à un risque de réputation en prenant les hallucinations au sérieux. La banque JPMorgan Chase a ainsi interdit l’utilisation de ChatGPT, bien qu’elle expérimente l’IA dans d’autres domaines.

Les délais d’adoption des technologies peuvent être longs. D’autres entreprises hésitent à se jeter à l’eau. Les différences de comportement entre les entreprises à la frontière de la productivité et celles qui sont moins productives ne sont pas inhabituelles. Les délais d’adoption des technologies peuvent être longs. Bien que les entreprises aient commencé à utiliser l’internet au début des années 1990, il a fallu attendre la fin des années 2000 pour que les deux tiers des entreprises américaines disposent d’un site web. De nombreuses entreprises ont des systèmes obsolètes – pensez à la banque japonaise qui utilise encore le langage de programmation Cobol – ce qui peut rendre difficile l’adoption de technologies de pointe. Les dirigeants du secteur public ou d’industries fortement réglementées, comme les services publics, peuvent ne pas se sentir poussés à innover. Ces secteurs représentent une part importante des économies : aux Etats-Unis, ils représentent collectivement un quart du PIB.



La réticence peut également provenir des travailleurs. Bien que la technologie promette d’éliminer les tâches pénibles, certains craignent qu’elle ne finisse par les remplacer. Une enquête menée par la société de conseil BCG révèle que les travailleurs de première ligne sont plus susceptibles d’être inquiets et moins susceptibles d’être optimistes à l’égard de l’IA générative que ne le sont les cadres ou les dirigeants. Dans certains cas, les syndicats peuvent agir pour ralentir l’adoption de la technologie ; certains peuvent aller jusqu’à la guilde des scénaristes d’Hollywood, qui a fait grève pendant une bonne partie de l’année 2023, en partie à cause des inquiétudes concernant l’impact de l’IA sur l’emploi.

Avantages et coûts

Comment le patron curieux de l’IA doit-il donc envisager la technologie ? Il est utile de procéder à une évaluation lucide des avantages et des coûts liés à l’utilisation d’une technologie encore nouvelle et risquée, avant de décider de l’adopter avec enthousiasme ou de se montrer méfiant ou réticent. Le plus important, c’est que vos collaborateurs soient d’accord. Soyez donc attentif à leurs craintes et convainquez-les des joies de l’expérimentation.

Rachana Shanbhogue, rédactrice en chef des affaires commerciales à “The Economist”

Traduit de « The World in 2024 », supplément de « The Economist ».