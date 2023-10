Les pièges courants des entretiens d’embauche : comment les éviter avec succès

L’entretien d’embauche peut représenter un défi de taille. Peu importe le niveau de préparation d’un candidat, même les individus les plus compétents peuvent parfois laisser une mauvaise impression, sans même s’en rendre compte.

Les experts de Hogan Assessments, un cabinet spécialisé dans l’évaluation de la personnalité au travail, ont identifié trois obstacles courants aux entretiens qui peuvent nuire considérablement à tout professionnel cherchant un nouvel emploi.

Obstacle 1 : Dissimuler les faiblesses tout en mettant en avant les forces

En tant que candidat lors d’un entretien, aborder vos forces et faiblesses constitue un enjeu majeur. Cela peut soit rendre votre entretien fructueux, soit compromettre vos chances. Il est essentiel de montrer à l’entreprise vos atouts et de démontrer en quoi vous êtes le candidat idéal pour le poste. Cependant, il faut veiller à éviter de mentionner involontairement un point faible, d’exagérer la promotion de soi ou de sous-estimer une faiblesse. Le Dr Ryne Sherman, directeur scientifique chez Hogan Assessments, explique que les recruteurs cherchent des candidats capables de réfléchir à leurs performances au travail, de fournir des preuves tangibles pour étayer leurs déclarations et d’expliquer en quoi leurs qualités les préparent à réussir dans le poste. En ce qui concerne les faiblesses, l’honnêteté, la capacité à s’auto-évaluer et la volonté de s’améliorer sont également des qualités recherchées.

Obstacle 2 : Exagérer les centres d’intérêt personnels

Les candidats ont parfois tendance à embellir certains aspects de leur vie, comme leurs loisirs, pour paraître plus captivants lors de l’entretien. Cependant, il est essentiel de considérer les conséquences potentielles si l’intervieweur est compétent dans ces domaines ou demande des détails supplémentaires. La sincérité est tout aussi cruciale pour les questions concernant les passe-temps que pour celles relatives à l’expérience professionnelle ou aux compétences.

Mentir, même sur des aspects mineurs de votre vie, peut compromettre la crédibilité de l’entretien et éveiller des doutes sur l’ensemble de votre candidature. Il est préférable de trouver des moyens originaux de présenter vos passe-temps, même s’ils ne semblent pas très intéressants à première vue.

Obstacle 3 : Ne pas poser de questions, tout est clair

Bien que de nombreux candidats soient ravis d’obtenir un entretien pour un poste auquel ils ont postulé, tous les postes ne conviendront pas forcément à leur profil ou à leurs objectifs de carrière. Pour évaluer au mieux l’adéquation entre le poste et l’entreprise et leurs propres aspirations, les candidats doivent être plus proactifs en posant des questions pertinentes dès le début du processus d’entretien. Cette démarche permet non seulement de démontrer aux employeurs votre intérêt pour l’entreprise et le poste, mais aussi d’obtenir des informations cruciales pour évaluer si le poste correspond à vos objectifs de carrière. Le Dr Sherman recommande de ne pas attendre les dernières minutes de l’entretien pour poser les questions importantes, mais de les poser dès le début pour établir une adéquation culturelle et fonctionnelle, ce qui augmente vos chances de décrocher le poste souhaité.