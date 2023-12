Les meilleurs pays et villes pour les expats en 2023 : la Belgique perd des places

Quels sont les meilleurs pays et villes pour les expatriés ? InterNations s’est posée cette question. Comment est-ce que la Belgique et Bruxelles se débrouillent dans le classement ?

Pour leur carrière ou par envie d’ailleurs, de nombreuses personnes peuvent être amenées à faire le choix de s’expatrier. Mais quels ont donc été les meilleurs pays et villes pour les expats cette année ?

InterNations, une communauté en ligne qui conseille les expats, fait ainsi un classement tous les ans pour répertorier les meilleures destinations. 12.000 personnes, originaires de 171 pays et vivant dans 172 pays différents, ont répondu au sondage pour l’année 2023, qui vient de sortir.

Les facteurs passés au crible sont les suivants : qualité de vie (transports, environnement et climat, loisirs, santé, sécurité), facilité d’installation (gentillesse des locaux, trouver des amis, culture), travailler à l’étranger (perspectives de carrière, sécurité du poste et du salaire, travail et loisirs, culture du travail et satisfaction), finances personnelles et l’essentiel pour les expats (vie digitale, administration, immobilier et logement, langage).

Meilleures villes au monde pour les expats : Bruxelles loin du top 10

L’Espagne rafle la mise avec les trois premières places. Malaga, Alicante et Valence sont le top 3 des meilleures villes pour expats au monde. Suivent Ras El Khaïmah (Emirats), Abu Dhabi (Emirats), Madrid (Espagne encore), Mexico City, Kuala Lumpur (Malaisie), Bangkok (Thailande) et Muscat (Oman).

Un classement qui peut paraître étonnant, car ce ne sont pas les villes typiques qui dominent normalement ce type de listes qui se retrouvent au top. Comme Dubaï, Lisbonne, Barcelone et Amsterdam… qui occupent de la 11e à la 14e place. Singapour, autre ville souvent distinguée, se classe 28e.

Soit trois places devant Bruxelles. Notre capitale se hisse donc parmi les 49 meilleures villes du monde, mais est loin du top 10. C’est une baisse par rapport à 2022, lorsque Bruxelles se trouvait encore à la 25e place. Mais c’est toujours mieux que certaines capitales voisines : Paris se classe 42e, Londres 42e et Berlin 45e. Les trois dernières places sont occupées par Vancouver, Rome et Milan.

Comment Bruxelles se classe-t-elle dans les différents critères ? Prenons-les sous la loupe. Il n’est apparemment pas facile de s’installer dans la capitale belge : elle se retrouve à la 29e place de cette catégorie (et à la 22e place pour « trouver des amis »). Pour la qualité de vie, c’est la 41e place. Pour le travail à l’étranger, c’est mieux, avec une 22e place. Pareil pour les finances personnelles, avec une 20e place. Pour le critère « l’essentiel pour les expats », Bruxelles occupe la 29e place.

Meilleur pays pour les expats en 2023 : la Belgique dégringole dans le classement

Malgré ses trois villes dans le top 3, l’Espagne n’occupe que la deuxième place dans le classement des meilleurs pays pour les expats en 2023. La médaille d’or revient au Mexique, la médaille de bronze au Panama. Suivent la Malaisie, Taiwan, la Thailande, le Costa Rica, les Philippines, le Bahrain et le Portugal.

La Belgique occupe la 39e place. Soit derrière ses pays voisins comme le Luxembourg (19e), les Pays-Bas (22e) et la France (33e), mais devant l’Allemagne (49e). Le Koweït, la Norvège, la Turquie et la Corée du Sud ferment la marche (du pire au moins pire), derrière l’Allemagne.

Notre pays a perdu en attractivité. L’année dernière, il figurait encore à la 29e place – soit une perte de près de 10 places. Comment l’expliquer ? C’est notamment dans la composante « travail » où la Belgique perd des places. « Bien que la Belgique reçoive encore de bonnes notes dans tous les domaines, ce qui lui permet d’occuper la 21e place en 2023, elle fait nettement moins bien qu’en 2022, où elle se classait 10e. La Belgique accuse des pertes dans tous les facteurs de l’indice, mais surtout en ce qui concerne la satisfaction globale à l’égard de l’emploi. Le pays se classait 10e pour ce facteur en 2022, mais seulement 31e en 2023 », écrit InterNations dans le rapport.

Pour la composante « qualité de vie », la Belgique se classe à la 35e place. Pour la facilité de s’installer, la 42e. Pour les finances personnelles, la Belgique est plutôt à l’avant du classement, avec une 25e place. Dans la catégorie essentials, notre pays occupe la 32e place.