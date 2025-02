Les conditions de travail des livreurs Deliveroo ou Uber Eats toujours décevantes

Les conditions de travail des livreurs de plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats sont toujours décevantes, ressort-il d’une étude du Centre de Recherche Sociologique de la KU Leuven, en collaboration avec l’université d’Oxford. Seule la plateforme Takeway.com se distingue plus positivement.

L’évaluation, menée pour la deuxième fois, repose sur cinq principes de travail équitable: salaire équitable, conditions équitables, contrats équitables, gouvernance équitable et représentation équitable. Pour chaque principe, les plateformes peuvent au maximum cumuler deux points, sur un total de 10.



Takeaway.com est la seule plateforme analysée qui obtient un score au-dessus de la moitié, avec huit points sur 10. La plateforme améliore sa performance de deux points par rapport à l’analyse de 2022.

Ring Twice, plateforme destinée à l’offre et la demande de services, récolte trois points. Uber n’en compte qu’un seul tandis que Deliveroo, Helpper et Uber Eats n’obtiennent aucun point.