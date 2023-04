Le salaire horaire a augmenté de 6% en Belgique, qui reste dans le peloton de tête en Europe

L’agence de statistiques européenne Eurostat a sorti hier une nouvelle étude sur l’évolution des salaires en Europe. La Belgique reste le pays où les travailleurs sont le mieux rémunérés.

Selon l’étude d’Eurostat, en 2022, les salaires horaires moyens dans l’ensemble de l’économie ont été estimés à 22€90 dans l’Union européenne et à 25€50 dans la zone euro. Par rapport à 2021, ils ont augmenté respectivement de 4,5% et 4%.

Au-dessus de la moyenne européenne, le salaire horaire en Belgique est quant à lui passé de 31€50 à 33€40, soit une augmentation de 6%. Et si on remonte plus loin, on s’aperçoit qu’en dix ans, le salaire belge a progressé de 22%. La Belgique reste l’un des pays européens avec la plus forte rémunération, puisque seuls le Luxembourg (44€40) et le Danemark (41€) font mieux.

Cette augmentation des salaires horaires s’est vérifiée dans la très grande majorité des États membres. Dans la zone euro, les salaires horaires ont même augmenté dans tous les pays, sans exception. Ils ont augmenté le moins en Italie, à Malte et en Finlande (+2%) et le plus en Lituanie (+13,5%), Estonie et Croatie (+9%).

D’importants écarts de salaire

Une évaluation qui montre aussi les grandes disparités qui existent dans le monde du travail entre les pays européens et qui expliquent en partie la migration économique. Les salaires horaires restent en effet très bas en Bulgarie (7€), Roumanie (9€), Hongrie (9€) et Lettonie (9€50). En d’autres termes, un travailleur gagne six fois plus au Luxembourg et cinq fois plus en Belgique qu’en Bulgarie.

Ainsi, sans surprise, nous décrivions dans ces colonnes, il y a quelques semaines, l’augmentation – spectaculaire dans certaines régions – des travailleurs étrangers en Belgique, et particulièrement des travailleurs Français. Le salaire horaire y est en effet de 27€70, en hausse de seulement 3,5% par rapport à 2021, en dessous de la moyenne européenne. Le salaire horaire belge est donc supérieur de 21% au salaire français.

Enfin, l’étude souligne que les salaires horaires ont augmenté de 3% dans l’économie non marchande et de 5% dans l’économie marchande : +4,5% dans l’industrie, +5% dans la construction et dans les services.