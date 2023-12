La recette de la productivité ? Maximum deux heures de réunion par jour et pas trop d’heures sup’

Plus de deux heures de réunions par jour nuiraient à la productivité, selon une étude de Slack. Tout comme le fait de pas déconnecter à la fin de la journée.

Slack a mené une enquête auprès de plus de 10.000 employés à travers le monde (États-Unis, Australie, France, Allemagne, Japon et Royaume-Uni). Il en ressort que si on dépasse les deux heures quotidiennes de réunion (en présentiel ou en distanciel ), l’overdose guette. Au-delà de cette limite, il n’y aurait en effet plus assez de temps pour se concentrer sur les tâches qui comptent vraiment. Selon Christina Janzer, vice-présidente senior de la recherche et de l’analyse chez Slack « chaque minute passée en réunion est une minute à ne pas se concentrer ».

Les heures supplémentaires pas forcément un signe de productivité

Pendant des décennies, prester des heures supplémentaires au bureau a été considéré comme la preuve d’un travail acharné. Or l’étude de Slack démontrerait plutôt l’inverse. Le travail après les heures y est associé à un niveau de productivité plus faible. Pire, le fait de prester plus d’heures peut être le signal qu’un employé jongle avec trop de tâches et a besoin d’aide pour hiérarchiser et équilibrer son temps.

Autre constat de l’étude, les employés qui se déconnectent à la fin de la journée de travail enregistrent des scores de productivité supérieurs de 20 % à ceux qui se sentent obligés de travailler après les heures de travail. En revanche, les employés qui travaillent en dehors des heures normales par choix, pour mieux s’adapter à leur emploi du temps ou pour poursuivre des ambitions personnelles, ne signalent aucun impact négatif et même une légère augmentation de leurs scores de bien-être et de productivité.

Le creux de l’après-midi

Trois employés de bureau sur quatre déclarent travailler entre 15 et 18 heures. Pourtant seulement un sur quatre considère que ces heures sont très productives. Si certains préfèrent travailler le matin ou le soir, la grande majorité des employés de bureau (71%) s’accorde en effet sur le fait que la fin de l’après-midi est le pire moment pour travailler. La productivité n’est pas linéaire et marche souvent par à coup et pas forcément dans des fenêtres de temps prescrites (et certainement pas pendant huit heures d’affilée). Faire une pause dans le fameux « creux de l’après-midi » peut se révéler salutaire pour la productivité globale pour la journée.

L’importance des pauses

Les données récoltées par l’étude montrent que de nombreux travailleurs, à tous les niveaux, accomplissent leurs tâches quotidiennes sans aucun temps mort. 50 % déclarent qu’ils ne prennent que rarement ou jamais de pauses au cours de leur journée de travail. Pourtant ceux qui prennent de pauses seraient 13% plus productifs. La raison est que dans le système d’exploitation humain les temps d’arrêt ne sont pas un problème. « Les athlètes d’élite savent que la récupération fait partie des performances de haut niveau», selon Arianna Huffington, Fondatrice et PDG de Thrive Global (une société américaine qui fournit une technologie de changement de comportement).

Trouver sa zone « Boucles d’or », là où il ne fait ni trop chaud ni trop froid

La zone Boucles d’or est un concept qui se décline dans de nombreux domaines. Il est tiré de l’histoire de la petite fille aux cheveux blonds et bouclés qui découvre les bols des trois ours. Des bols de tailles différentes, remplis avec de la bouillie à des températures différentes. Elle renvoie au juste équilibre entre quantité et qualité. Dans le monde des ressources humaines, il décrit l’équilibre idéal entre le temps de concentration, le temps de collaboration, les relations sociales et les temps d’arrêt. Si cet équilibre peut être différent pour chacun, la moyenne est de quatre heures pour se concentrer sur ses tâches et pas plus de deux heures de réunions par jour. L’important est de ne pas perdre de vue qu’en matière de productivité, ce n’est pas la quantité de temps passés au travail qui compte, mais la qualité.