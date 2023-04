GSK primé par Randstad

Cela fait quasi un quart de siècle que Randstad, le premier employeur du pays et leader belge des services RH, se penche sur l’attractivité des entreprises belges et distribue son Randstad Award à la société la plus attractive.

Cette année, les résultats, basés sur une enquête auprès de 8.761 personnes, employées ou non, ont été particulièrement serrés. C’est GSK qui l’a emporté d’un fifrelin devant DPG Media, l’éditeur du Laatste Nieuws et copropriétaire de VTM et de RTL Belgium: 53,2% des personnes interrogées souhaitent y travailler, contre 53,1%! Vu la solide implantation uni-régionale, les deux entreprises recevront chacune un Award.

Cette enquête sur l’importance d’une marque employeur forte analyse les entreprises sur base de 16 critères différents. En 2023, le salaire demeure le critère le plus important devant l’ambiance au travail, la sécurité de l’emploi, l’équilibre travail-vie privée et l’accessibilité. Pour la 22e fois en 23 éditions, la pharma est le secteur le plus prisé, devant l’aéronautique et les médias. Dans le classement individuel, Baxter complète le podium, devant la VRT et la BNB.