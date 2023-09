Fisio, l’IA qui rédige votre CV pour vous

L’intelligence artificielle devient de plus en plus présente dans le monde du recrutement. Cette start-up a mis sur pied un logiciel qui permet de créer des CV via des informations simplement importées depuis LinkedIn.

Remplir ou modifier son CV pour postuler à une offre d’emploi peut être une tâche fatigante. Que faut-il mettre en avant le plus, quelle mise en page faut-il choisir, comment se distinguer des autres candidats, pourquoi faire un CV si on a LinkedIn… voilà des questions que des personnes peuvent se poser au moment de préparer leur candidature pour un poste.

CV « intelligent »

Pour faciliter la tâche aux candidats, la start-up Fisio a créé un outil, fonctionnant à l’intelligence artificielle, qui rédige les CV lui-même. Il se base, entre autres, sur les données indiquées sur le réseau social professionnel LinkedIn pour constituer le curriculum vitae. L’ajout des informations est également possible via le téléchargement du pdf d’un ancien CV.

L’outil préremplit ensuite un modèle de CV. « En quelques clics, vous pourrez importer et tester plus de 100 modèles de CV, et télécharger vos créations optimisées pour le recrutement », indique la jeune entreprise française dans un communiqué.

Une autre fonction est également disponible : la correction orthographique. C’est MerciApp qui propose la technologie, et elle est directement intégrée dans le logiciel de création de CV. Lorsque le candidat fait des fautes, le logiciel les signale et/ou les corrige. « Un indispensable quand on sait que les fautes d’orthographe sont l’une des premières causes de refus d’entretien par les recruteurs », sait Fisio.

La prochaine étape visée par la start-up est de « s’imposer comme l’outil référence pour les entreprises du recrutement », comme les chasseurs de têtes, les boîtes d’intérim ou les cabinets de ressources humaines. Fisio veut ainsi rendre leur travail plus facile, notamment la mise en forme des CV qui seront envoyés aux entreprises.

Le recrutement bousculé par l’intelligence artificielle

Voilà un exemple de comment le monde du recrutement est bousculé par l’IA. Mais c’est loin d’être le seul : la lettre de motivation pourrait être vouée à disparaître, et ce sont les modèles de langage comme ChatGPT qui en seraient les fossoyeurs. En tapant quelques commandes sur ces bots conversationnels, ils rédigent en effet des lettres de motivation complètes. Les candidats le savent (et les utilisent), mais les recruteurs aussi. C’est pour cela qu’ils réfléchissent à d’autres solutions de présentation pour les candidats, comme des capsules vidéo, entre autres.

Lire aussi | Recrutement et ChatGPT : la fin programmée de la lettre de motivation

Là, le CV devrait connaître moins de risques : il est difficilement remplaçable, même par une IA. Elle peut justement aider à le composer et à l’améliorer. Mais le CV n’est plus le seul élément sur lequel les recruteurs et employeurs se basent. A l’aide de l’IA et d’algorithmes, ils parcourent les réseaux sociaux pour trouver les candidats, voire pour vérifier les informations mises sur les CV.