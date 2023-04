En 20 ans, le taux d’emploi des 55-64 ans a plus que doublé

Entre 2000 et 2022, le taux d’emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans a plus que doublé en Belgique, atteignant 56,6% en 2022 contre seulement 26,3% en 2000, selon des indicateurs publiés mercredi par Statbel, en prélude à la Fête du Travail du 1er mai.

Chaque région a connu une hausse entre 2000 et 2022 mais c’est en Flandre qu’elle a été la plus forte (+33,9 points de pourcentage), suivie par la Wallonie (+26,3 points) et la Région de Bruxelles-Capitale (+19,5 points).

Autre constat: le taux d’emploi des 20-64 ans a augmenté de 6,1 points de pourcentage entre 2000 et 2022 dans notre pays atteignant ainsi 71,9% l’an dernier, soit le taux le plus élevé qu’ait jamais connu la Belgique. Chaque région a connu une augmentation au cours de ces 22 ans, que ce soit en Région de Bruxelles-Capitale (+5,5 points), en Flandre (+7,3 points) et en Wallonie (+4,6 points).

L’écart entre hommes et femmes se réduit

Statbel souligne aussi que l’écart entre les taux d’emploi des hommes et des femmes s’est réduit de 11,9 points de pourcentage depuis 2000. En 2022, 75,7% des hommes avaient un emploi et 68,1% des femmes.

Parallèlement à ces évolutions, le taux de chômage des 15-64 ans (selon la définition du BIT) a diminué, passant de 7% en 2000 à 5,6% en 2022. A nouveau, chaque région a connu une baisse au cours de ces 22 ans, que ce soit en Région de Bruxelles-Capitale (-2,5 points), en Flandre (-1,1 points) et en Wallonie (-1,9 point).