Des tests pour débusquer les discriminations à l’emploi en Wallonie

La Wallonie mène des ‘tests de situation’ afin de lutter contre les discriminations à l’emploi sur base de l’origine des demandeurs, a indiqué la ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morreale.

Dans la pratique, de faux CV sont envoyés aux employeurs pour débusquer ceux qui discrimineraient les candidats sur base de leur origine.

« Nous avons beaucoup de demandeurs d’emploi qui nous disent qu’ils cherchent et qu’ils postulent mais qu’on refuse leur candidature parce qu’ils sont d’origine étrangère. Et c’est vrai que dans les statistiques, on voit que lorsqu’on est d’origine étrangère, on a 30% de chances en moins de décrocher un emploi », a expliqué la ministre, jeudi matin sur l’antenne de Bel RTL.

Si le but n’est pas de sanctionner, « on doit faire comprendre aux employeurs qu’ils pourraient s’ouvrir davantage au marché de l’emploi. Il n’y a pas de baguette magique facile. On doit faire notre part au niveau des pouvoirs publics; les employeurs doivent faire des pas et les demandeurs d’emploi doivent eux aussi s’adapter à la situation », a-t-elle ajouté.

Enfin, interrogée sur son avenir alors que se profilent les élections, la ministre a fait part de son souhait de défendre son bilan à la Région. « Mon objectif, c’est de me présenter aux élections régionales. C’est très clair », a-t-elle assuré.