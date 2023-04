Corporate Music Awards, l’Eurovision des entreprises

Le concept est tout aussi inédit que créatif: Lionel Duez et Gaëthan Dehoux ont imaginé un “team building” centré sur la musique avec, entre autres, la création d’une chanson originale et la réalisation d’un clip. Dix entreprises, et non des moindres, participent à la première édition.

“Pfizer 4 points, et la Stib 2 points. Ceci clôture le vote du jury de Taleo Consulting.” Cela ne vous rappelle rien? Cette phrase tout droit sortie de notre imagination pourrait bien être entendue le 24 novembre à l’Acte III, à Braine-l’Alleud, à l’occasion de la soirée de gala de la première édition des Corporate Music Awards (CoMA).

Ce projet a été initié en 2021 par deux associés. D’une part, Lionel Duez, ancien avocat, musicien et créateur d’événements. D’autre part, Gaëthan Dehoux, ingénieur du son, musicien professionnel et producteur. Les deux Bruxellois sont partis d’une étude qui postulait qu’en moyenne, un employé sur trois n’aime pas les activités proposées par leur employeur lors d’un team building. Ils ont alors imaginé un concept fédérateur autour d’un autre élément fédérateur: la musique.

L’espace d’une année, Les CoMA permettent ainsi à des collaborateurs d’entreprises de pénétrer dans les coulisses de l’industrie musicale. Chaque entreprise doit en effet écrire une chanson originale, l’enregistrer, réaliser un clip, imaginer des visuels (pochette, photos, nom du groupe, etc.) et, enfin, créer une vidéo d’entreprise de 40 secondes pour ancrer son image corporate.

« Je n’ai pas mis plus de quatre secondes pour accepter de participer. »

“Quatre modules de deux jours, entrecoupés de périodes de réflexion et de préparation au sein des entreprises participantes, sont au programme, explique Lionel Duez. Je pense que cette année, l’un dans l’autre, sept jours avec nous seront suffisants. Nous conseillons aux entreprises participantes de définir une équipe pour un module et passer le bébé à une autre équipe pour le module suivant. Même si le groupe constitué doit évidemment participer au tournage du clip. De cette manière, c’est plus facilement gérable en termes de ressources humaines. Notamment, par exemple, pour ceux qui facturent à l’heure. »

« J’ai eu des demandes pour organiser un module en soirée ou le week-end. L’accepter ferait perdre le bénéfice du team building et le renforcement de la cohésion. Pour la musique, je conseille un groupe de 25 personnes maximum pour que cela reste gérable en studio. Par contre, pour le clip, l’idée est de créer un effet de masse pendant le tournage, histoire de permettre à un maximum de collaborateurs de participer au projet, même comme simple figurant.”

Mobilisation totale

Dix entreprises ont accepté de relever le défi de la première édition: Taleo Consulting, la Stib, Ethias, Wilink Insurance, le Samusocial de Bruxelles, NautaDutilh (cabinet d’avocats), Citydev.brussels, Pfizer et Tom&Co.

Le dixième participant s’appelle NSI IT Software & Services, un intégrateur informatique qui fête ses 30 ans cette année et dont l’actionnaire principal est Cegeka (75%, Noshaq dispose du solde des actions). Une entreprise axée sur le marché francophone en pleine croissance (135 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022) et qui, en un peu de plus de 10 ans, est passée de 190 collaborateurs à 1.400!

Manuel Pallage, CEO de NS IT Software & Services © Shot & Spicy Photography

“Je n’ai pas mis plus de quatre secondes pour accepter de participer, sourit Manuel Pallage, le CEO. La musique fait partie de l’ADN de notre entreprise. Il n’y a pas si longtemps, nous organisions des concours musicaux lors de la fête du personnel. Ça, c’est pour l’aspect culturel. NSI est une société familiale avec beaucoup de solidarité entre les employés et les équipes. Nous mettons en exergue la force de l’intelligence collective. Les CoMa, à mon avis, sont un team building génial. Ils permettent de regrouper des collaborateurs qui ne se connaissent pas forcément. »

« Il y a aussi pour l’entreprise une superbe opportunité de communication. »

« Pour la chanson, qui est terminée et que je trouve incroyable, nous avons réuni une équipe d’une vingtaine de personnes qui viennent de tous les horizons de NSI: du comptable à l’ingénieur système, poursuit le CEO. C’est en réalité toute l’entreprise qui s’est mobilisée depuis le début de l’année pour encourager les participants. Outre cet aspect cohésion et raffermissement des liens, il y a aussi pour l’entreprise une superbe opportunité de communication.”

Une autre raison explique l’absence d’hésitation de Manuel Pallage: à ses heures perdues, le CEO est parolier et membre d’un groupe appelé Time To Act. Les chansons disponibles sur Spotify dépassent allègrement le million d’écoutes. Le succès fait qu’aujourd’hui, les paroles imaginées par le boss de NSI sont chantées par des groupes aux Etats-Unis, en Argentine ou en Afrique du Sud. Et non, il n’a pas écrit les paroles de la chanson des CoMA…

Sortir du moule

A côté de la vidéo d’entreprise, l’idée est de se rassembler en dehors du boulot et de sortir du moule. Tant la chanson que le clip ne doivent pas avoir un rapport, de près ou de loin, avec le business de la société. Pas de placement de produit donc…

« Ces CoMA doivent être l’occasion pour une entreprise de se montrer audacieuse, décalée et créative. »

“Dans l’ensemble, cela s’est bien passé avec les chansons qui sont aujourd’hui terminées, poursuit Lionel Duez. Mais évidemment, on ne se refait pas tout à fait et la chanson du Samusocial a une connotation sociale et celle des avocats parle d’avoir plusieurs vies en même temps. Mais il n’y pas de Save the World par Pfizer! (rires…) Il faut oser sortir du quotidien car l’idée est d’élaborer un vrai produit artistique qui tienne la route en dehors du contexte corporate. Pareil pour le clip: ce n’est pas du bricolage mais un joli produit. Ces CoMA doivent être l’occasion pour une entreprise de se montrer audacieuse, décalée et créative. Après tout, il s’agit de s’immiscer dans le monde des stars de la chanson pendant une année.”

Soirée de gala

Les deux organisateurs ont minutieusement préparé leur événement. Ainsi, l’album des 10 chansons sortira officiellement sur Spotify en septembre. Quant aux clips, l’exclusivité est réservée à la soirée de gala du 23 novembre qui ressemblera, à s’y méprendre, à une soirée de l’Eurovision.

“Chaque entreprise votera pour les autres chansons et donnera des points, conclut Lionel Duez. Nous installerons peut-être des cabines avec des vieux téléphones. La soirée commencera avec la diffusion des 10 clips. On aurait bien aimé jouer en live mais nous serions alors passés à côté de l’objectif RH de faire participer un maximum de collaborateurs. L’idée n’était pas d’avoir sur scène les trois ou quatre musiciens doués de l’entreprise mais de montrer tout le monde. A côté du grand prix, nous distribuerons aussi des prix annexes, comme celui de la meilleur cover. Nous récompenserons aussi la chanson qui aura eu le plus d’écoutes sur Spotify.”

Pour cette première édition, l’organisation a proposé un prix de lancement de 8.000 euros par entreprise. Un prix d’ami qui devrait grimper par la suite, vu la qualité de l’accompagnement.